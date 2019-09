Ellen DeGeneres afslører i en ny udgave af sit talkshow, at hun har datet en af Brad Pitts ekskærester.

Brad Pitt er gæst i studiet, og her forklarer han, at han engang oplevede Ellen DeGeneres lægge an på sin pige.

»Jeg blev smigret,« fortæller han ifølge E News.

Dertil svarer værten dog, at hun ikke alene har forsøgt sig med én af hans piger, hun har faktisk også været sammen med en af stjernens ekser.

Her ses Brad Pitt til premiere på 'Ad Astra'-filmen ved Venedig film festival.. EPA/ETTORE FERRARI Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Her ses Brad Pitt til premiere på 'Ad Astra'-filmen ved Venedig film festival.. EPA/ETTORE FERRARI Foto: ETTORE FERRARI

Noget, de to kendisser hurtigt bliver enige om, at vente med at tale om, til efter de er blevet færdige med at filme programmet.

Indrømmelsen kommer i talkshowet opkaldt efter værten 'The Ellen DeGeneres Show', som tidligere er blevet vist i dansk fjernsyn.

Ellen DeGeneres er i dag gift med skuespillerinde Portia de Rossi, mens Brad Pitt senest dannede par med Angelina Jolie, som han blev skilt fra tilbage i 2016.

At Pitt og DeGeneres vælger ikke at afsløre, hvem i deres kærlighedshistorik de har tilfælles, gør ikke, at historien stopper der.

Her ses et berømt billede fra da Ellen DeGeneres var vært ved Oscar-uddelingen i 2014. Det er en selfie, som DeGeneres tog med en lang række af kæmpestjernerne, herunder Brad Pitt. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT MEDIA TPX IMAGES OF THE DAY PROFILE) ATTENTION EDITORS Foto: HANDOUT Vis mere Her ses et berømt billede fra da Ellen DeGeneres var vært ved Oscar-uddelingen i 2014. Det er en selfie, som DeGeneres tog med en lang række af kæmpestjernerne, herunder Brad Pitt. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT MEDIA TPX IMAGES OF THE DAY PROFILE) ATTENTION EDITORS Foto: HANDOUT

Det har nemlig fået folk til at spekulere i, hvem det kan være, de to har været sammen med.

Der bliver givet bud på navne fra begges tidligere offentligt kendte forhold.

Tiden vil dog vise, om det er Jennifer Anniston, Gwyneth Paltrow eller eksempelvis Anne Heche, der både har været sammen med skuespilleren og talkshow-værten.

Brad Pitt deltog i programmet i forbindelse med, at hans nye film 'Ad Astra' er kommet ud.