Den kendte talkshow-vært Ellen DeGeneres har haft spenderbukserne på.

Hun har købt den amerikanske musikstjerne Adam Levines villa i Beverly Hills - og man kan roligt sige, at det ikke var billigt.

Hele 300 millioner kroner - 45 millioner dollars - har stjernen nemlig måttet punge ud for herligheden, hvor selv en adelig ville være standsmæssigt boende. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Variety.

Alene villaens soveværelse er større end de fleste danske parcelhuse. Mon ikke der lige akkurat kan blive plads til dobbeltsengen på de 185 kvadratmeter, hvorfra der er adgang til en altan.

Tv-værten Ellen DeGeneres og skuespillerinden Portia de Rossi flytter til Beverly Hills. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Tv-værten Ellen DeGeneres og skuespillerinden Portia de Rossi flytter til Beverly Hills. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/RITZAU SCANPIX

Der er ingen grund til at tro, at Ellen DeGeneres kommer til at fryse, for soveværelset rummer hele tre pejse. Og bliver hun og fruen, skuespilleren Portia de Rossi, trætte af det største soveværelse, er der heldigvis tre andre i deres nye hjem.

Det rummer også et professionelt restaurantkøkken, et fitnesscenter, en tennisbane og et walk-in closet, der nok tilfredsstiller de flestes behov.

Onsdag i denne uge offentliggjorde Ellen DeGeneres, at hendes talkshow, der slet og ret hedder 'The Ellen DeGeneres Show' fortsætter frem til 2022.

»At lave dette show har været det fedeste i mit liv,« skrev hun samtidig på Twitter.