Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Det er en trist dag', lyder det fredag aften fra den amerikanske talkshow-vært Ellen DeGeneres.

Hun var i perioden 1997 til 2000 kæreste med den nu afdøde skuespiller Anne Heche, og efter det kom frem, at man havde slukket for Anne Heche respirator skriver Ellen DeGeneres i en Instagram-story:

'Det er en trist dag. Jeg sender Annes børn, familie og venner al kærlighed'.

Anne Heche, der blev 53 år, har siden sidste fredag ligget i kunstig koma, efter at hun smadrede sin bil ind i et hus i Mar Vista-området i Los Angeles.

Ellen DeGeneres og Anne Heche da de var sammen i 1998. Foto: HECTOR MATA Vis mere Ellen DeGeneres og Anne Heche da de var sammen i 1998. Foto: HECTOR MATA

Selvom de første meldinger var positive, stod det hurtigt klart, at hendes tilstand var meget alvorlig, og i går torsdag fortalte en af hendes nærmeste, at hun Anne Hecke var blevet erklæret hjernedød.

Politiet har siden konkluderet, at skuespillerinden, der i 90'erne gjorde sig bemærket i film som 'Donnie Brasco', 'Volcano' og 'Six Days, Seven Nights' kørte med kokain i blodet.

Anne Heche og Ellen DeGeneres endte deres forhold i august 2000, hvorefter Anne Heche fandt sammen med en kameramand Coleman Lafooon, som hun fik en søn med i 2002.

Hun blev herefter mor for anden gang i 2009, da hun efter sin skilsmisse fra Coleman Lafoon fandt sammen med skuespiller James Tupper, som hun havde mødt under optagelserne af tv-serien 'Men in Trees'.