Den amerikanske tv-vært Ellen Degeneres er testet positiv for coronavirus.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

»Hej allesammen. Jeg vil bare lige fortælle, at jeg er testet positiv for coronavirus. Heldigvis har jeg det fint. Alle dem, jeg har været i nærkontakt med er underrettet, og jeg følger alle retningslinjer. Vi ses efter julen.«

Den populære tv-vært har 93 millioner følgere på platformen, og på meget kort tid er der allerede kommet en masse reaktioner i kommentarfeltet fra folk, der ønsker hende god bedring.

Tv-værten, der er vært på talkshowet 'The Ellen Degeneres Show', oplever altså ingen symptomer, men isolerer nu sig selv.

Talkshowet var et af de første amerikanske tv-programmer, der inviterede et begrænset antal tilskuere ind i studiet igen, siden pandemien satte en brat stopper for mange projekter i underholdningsbranchen. I lang tid var tilskuerne med virtuelt på skærme, men fra oktober lukkede de altså 40 fans ind i studiet igen.

Under normale omstændigheder plejer der at være i omegnen af 300 begejstrede og hujende mennesker på plads i studiet.

Ellen Degeneres har været frontfigur på programmet siden 2003, og selv om programmet i mange år har været et af de mest populære i det amerikanske, så er seertallene faldet drastisk siden i sommer, da det kom frem, at der havde været problemer med diskrimination og racisme blandt produktionsholdet.