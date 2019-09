Det er ikke mange mennesker, der kan prale af at have været helt tæt på det nyeste medlem af den engelske kongefamilie, men tv-vært Ellen DeGeneres er en af dem.

Det fortæller hun i en ny udgave af sit talkshow, som der er sendt en trailer ud for.

Hun fortæller, at hun på en tur til England med konen Portia de Rossi mødte prins Harry og hans kone Meghan, hertuginden af Sussex. Det skriver magasinet People.

Dér fik amerikanske Ellen DeGeneres og hendes kone også lov til at holde den lille fire-måneder gamle Archie. Tv-værten afslører desuden, at hun sågar fik lov til at give drengen mad.

(Arkivfoto) Komiker Ellen DeGeneres (ril højre) med sin kone Portia de Rossived 'People's Choice Awards' 2017. . Tommaso Boddi / AFP Foto: Tommaso Boddi Vis mere (Arkivfoto) Komiker Ellen DeGeneres (ril højre) med sin kone Portia de Rossived 'People's Choice Awards' 2017. . Tommaso Boddi / AFP Foto: Tommaso Boddi

Hun mener, at Archie klart ligner sin far, og han har desuden mere hår, end DeGeneres havde i samme alder.

Det hele handlede dog ikke kun om den lille dreng, fortæller hun.

Hun og konen blev nemlig klogere på prinsen og hertuginden af Sussex' arbejde med at redde udrydningstruede dyr.

Parret arbejder for at redde elefanter i Botswana, og selv er Elle DeGeneres og hendes kone Portia di Rossi engageret i kampen om at redde gorillaerne i Rwanda.

61-årige Ellen DeGeneres var en af de kendisser, som i løbet af sommeren stod frem for at forsvare det royale par imod den kritik, som blev rettet imod dem.

Hun tweetede i positive vendinger om mødet med de kongelige tilbage i august måned.

Her skrev hun, at de var 'det mest nede-på-jorden par, man kunne forestille sig', og at de gør en masse godt for verden, skriver Huffington Post.

Det skete, mens debatten rasede, fordi det royale par havde valgt at flyve med privatfly fire gange på 11 dage, hvilket nogle fandt paradoksalt, når parret samtidig kalder sig miljøforkæmpere.