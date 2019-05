Den kendte skuespiller og talskshow-vært Ellen DeGeneres fortæller i et åbenhjertigt interview om overgreb, hun blev udsat for, da hun var ung.

Det sker i et interview med David Lettermann i serien 'My next guest needs no introduction'.

61-årige DeGeneres, som har skabt sig en lysende karriere med sit eget talkshow og er en prominent fortaler for LGBT-rettigheder, fortæller i interviewet, at hendes mor, Betty, på et tidspunkt, mens Ellen var teenager, giftede sig med en 'meget slem mand'.

Og det var her overgrebene begyndte.

Ikke længe efter moderens giftermål fik hun, Betty, konstateret brystkræft og fik fjernet det ene af sine bryster.

Det udnyttede moderens nye mand til begå overgreb på den unge Ellen.

»Han sagde til mig, når hun (moderen, red.) ikke var hjemme, at han havde mærket en knude i hendes bryst, og han derfor blev nødt til at mærke på mine bryster, fordi han ikke ville skræmme hende (moderen, red.).«

»Han overtalte mig til at lade ham føle på mine bryster, og så forsøgte han at gøre det igen en anden gang og igen nok en gang,« forklarer Ellen DeGeneres ifølge Entertainment Tonight.

Hun kommer også ind på en episode, hvor stedfaderen forsøgte at slå hendes dør ind, hvilket fik unge Ellen til at flygte ud af vinduet på sit værelse.

Det er første gang, talkshowværten, som i 2016 blev hyldet af præsident Barack Obama med Medal of Freedom Award, er så åbenhjertig om overgrebene i ungdommen.

Og hun fortæller da også om sin motivation for at gøre det.

»Jeg var vred på mig selv, fordi jeg var for svag til at kæmpe imod ... jeg var kun 15 eller 16,« siger hun og uddyber:

»Det er en helt forfærdelig historie, og jeg fortæller kun om det, fordi jeg ikke vil have andre piger skal lade nogen sådan noget mod dem.«

Ellen DeGeneres fortalte efter nogle år sin moder om overgrebene. Men moderen troede ikke på den unge Ellen. Først efter 18 års ægteskab gik det op for moderen, da stedfaderen blev ved med at ændre sine forklaringer. Og derfor lod hun sig skille fra ham.

Ellen DeGeneres fortæller desuden, at hun aldrig har bebrejdet moderen, fordi hun altid brugte tid på at beskytte hende. Det ærgrer hende dog nu:

»Jeg blev bare ved med at tage mig af hende og lod det aldrig gå mig på. Indtil for nyligt. Og jeg ville ønske, at nogen havde taget sig bedre af mig. Jeg ville ønske, at hun havde troet på mig. Og hun er ked af det, men du ved ...«