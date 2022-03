I tre år, fra 2010 til 2013, var den britiske skuespiller og model Elizabeth Hurley sammen med den australske cricketspiller Shane Warne. De to var endda forlovede i en periode.

Derfor er det måske heller ikke så underligt, at Elizabeth Hurley er hårdt ramt ovenpå lørdagens triste nyhed om, at Shane Ward var død af et hjerteanfald kun 52 år gammel.

På sin Instagram har hun udtrykt sin sorg over det pludselige dødsfald.

»Det føles som om, at solen for evigt er forsvundet bag skyerne. Hvil i fred mit elskede løvehjerte,« skriver hun til et billede af de to sammen.

De to mødtes i 2010 og allerede året efter, friede cricketspilleren. De to flyttede ind sammen i en 54 millioner dyr bolig.

Shane Warne har tidligere fortalt til Mirror, hvordan de tre år, han var sammen med Elizabeth Hurley, var de bedste år i hans liv.

»Jeg savner den kærlighed, vi havde. Mine år med Elizabeth var de gladeste, jeg har haft. Jeg ønskede at være bedre, da jeg var sammen med hende,« fortalte i 2018.

At der var stor kærlighed og respekt mellem de to, sås da også allerede dengang de gik fra hinanden -–dette skete nemlig i komplet ro og fordragelighed.

»Da vi var sammen, havde vi begge en skøn tid. Desværre fungerede det bare ikke. Det var ikke noget, hverken hun eller jeg gjorde forkert, det løb bare ud i sandet,« forklarede Warne om bruddet til The Sun.

Shane Warne bliver af mange anset som én af de største legender inden for sin sportsgren. Han var dog også en kontroversiel skikkelse.

Han fik således karantæne for at have anvendt et ulovligt stof, der kunne fremme præstationen på banen, da han spillede. Efterfølgende blev han ved med at have mediernes søgelys, da vilde fester med modeller, et kulørt forretningsliv og en karismatisk tv-ekspertkarriere tiltrak offentlighedens opmærksomhed.

Han efterlader sig tre børn, som han fik med sin ekskone, Simone Callahan, som han var gift med fra 1995 til 2005.