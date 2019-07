Hvis man tror, at R. Kelly snart slutter sig til klubben af superstjerner, som slipper gennem en grim retssag med et lille rap over nallerne, så kan man godt tro om igen.

Det ser nemlig sort ud for den 52-årige amerikanske sanger, der sidste torsdag blev anholdt i Chicago og sigtet for blandt andet fremstilling af børneporno og kidnapning.

Sagen mod ham kører i en føderal domstol, hvilket betyder, at anklageren agerer på vegne af den amerikanske stat og ikke blot hans ofre. Dermed kan han ikke kan slippe for straf ved at indgå forlig med ofrene.

Allerede tirsdag led han sit første nederlag i sagen, da dommeren nægtede ham løsladelse mod kaution. Dommeren gav dermed sagens anklager, vicestatsanklageren Angel Krull, ret i, at R. Kelly udgør en alvorlig trussel mod mindreårige, hvis han bliver lukket ud af sin celle, mens sagen mod ham kører.

Og meget tyder på, at han dermed aldrig bliver en fri mand igen, siger flere eksperter, heriblandt den danske USA-ekspert Mette Nøhr Claushøj, som er ekstern lektor på Københavns Universitet.

»Det siger en del om sagens juridiske alvor, at Kelly er blevet nægtet kaution. Samtidig er anklagerne så alvorlige, at han meget sandsynligt risikerer at skulle sidde i fængsel resten af livet eller i det mindste noget, der ligner,« siger hun, og uddyber:

»Seksuelle forbrydelser dømmes til langt hårdere straffe i det amerikanske retssystem, end de gør herhjemme – og her er der anklager om både kidnapning, organiseret kriminalitet, tvangsarbejde og seksuel udnyttelse af et barn«.

Alene anklagen om fremstilling af børneporno udløser en straf på mindst 15 år, hvis han dømmes skyldig, og det er der stor sandsynlighed for, at han bliver, siger den amerikanske jurist Priya Sopori til Variety.

R. Kelly forlader retsbygningen i Chicago 6. juni efter at have erklæret sig ikke skyldig i anklagerne mod sig. Få dage senere blev han anholdt, mens han luftede sin hund. (Foto: Scanpix/REUTERS/Daniel Acker) Foto: Daniel Acker Vis mere R. Kelly forlader retsbygningen i Chicago 6. juni efter at have erklæret sig ikke skyldig i anklagerne mod sig. Få dage senere blev han anholdt, mens han luftede sin hund. (Foto: Scanpix/REUTERS/Daniel Acker) Foto: Daniel Acker

»Det er meget sandsynligt, at ofrene vil forsvare R. Kelly, men det er ikke afgørende for sagen, og på baggrund af anklageskriftet ser det ud til, at de har samlet en anselig mængde beviser,« siger Sopori, der er ekspert i sager, der omhandler overgreb på mindreårige.

Hun mener endvidere, at juryens eventuelle sympati for sangeren på grund af hans superstjernestatus kan være til at overse, fordi den overskygges af foragten for hans handlinger.

Lige meget, hvilken dom han får, skal han vente på den i en fængselscelle, efter han blev nægtet kaution, og her kommer han til at vente i årevis, siger en tidligere anklager i Chicago, Renato Mariotti, til Fox News.

»Hver af de føderale anklager kan tage et eller to år, før de kommer i retten,« siger Mariotti, der mener, at han kan vente endnu længere på at komme for retten på grund af forsinkelser i sagen.

Der er indtil videre 21 anklagepunkter i sagen.

Anklagerne om sexovergreb, blandt andet mod mindreårige, har klæbet til R. Kelly i årevis, og i 2008 blev han frikendt for besiddelse af børneporno. Det skete efter et forlig med de påståede ofre.

Denne gang har han ikke mulighed for at indgå forlig.

Hvis R. Kelly findes skyldig i samtlige anklager, risikerer han op til 275 års fængsel. Der gives sjældent prøveløsladelse i føderale sager.