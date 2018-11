Den kendte blogger og reality-deltager Fie Laursen har endnu en gang formået at skabe opmærksomhed om sin person.

Denne gang optræder hun på YouTube med en anbefaling af den kontroversielle vandkur, som ifølge Fie har hjulpet hende med at tabe fire kilo på tre dage og har skyllet giftstofferne i hendes krop ud.

Vandkuren går i al sin enkelhed ud på at leve udelukkende af vand i en periode. Men kuren har tidligere kostet menneskeliv og betragtes af mange eksperter som ubrugelig og somme tider farlig.

»Det, at du faster i tre dage, det skal du nok overleve. På den måde er det ikke direkte farligt. Men man får ingen næringsstoffer - vitaminer, mineraler, proteiner og fedtsyrer - i perioden. Det er farligt på sigt, altså hvis fasten fortsætter gennem længere tid,« siger den anerkendte sundheds- og træningsekspert Henrik Duer, som har skrevet adskillige bøger om vægttab.

20-årige blogger Fie Laursen, i anledning af selvbiografien 'Min ærlighed'. Foto: Linda Kastrup

Hans største anke ved faste-kuren er, at den simpelthen ikke virker.

»De fire kilo, hun har tabt, er væske, muskelmasse og en lille smule fedt. Det vil man typisk tage på igen meget hurtigt. Så man skal ikke gøre det for vægttabets skyld. Det med, at man skyller giftstoffer ud af kroppen, er så vidt vides også en skrøne,« siger Henrik Duer.

Fie Laursen ser ikke selv et problem i sin anbefaling af kuren.

»Jeg siger i videoen, at jeg ikke gør det her i tre dage for at tabe mig, men for at komme af med giftstoffer,« siger hun til B.T.

Synes du, vandkuren er en god slankekur?

»Der er fitnesscoaches og trænere, som går amok over mig, efter jeg har lavet videoen, men jeg tror ikke, de rent faktisk har set den. Jeg siger højt og tydeligt, at undervægtige og mindreårige ikke skal prøve det,« siger Fie Laursen.

Hun oplyser desuden, at kuren også har virket for hende med hensyn til vægttab.

»Min vægt er holdt, så jeg kan ikke følge din ekspert, der siger, at man tager det på igen. Jeg er gået tilbage til min normale kost, som hovedsageligt er kylling og grøntsager,« siger hun.

Hun vil ikke sige Henrik Duer imod, når han siger, at kuren ikke virker til at rense systemet for giftstoffer, men føler sig selv bedre tilpas end inden vandkuren, siger hun.