Kronprins Frederik er ikke kendt for villigt at fortælle alt for mange detaljer om sit privatliv.

Men på facebook giver han og kronprinsessen i denne uge alligevel et sjældent indblik i den kongelige sommerferie.

Kronprinsparret benytter det sidste af skoleferien på at sejle rundt med kongeskibet og hygge sig med deres børn.

Tirsdag aften lagde kongehuset parrets private billeder ud. Og de viser fire royale børn, der hygger sig med deres forældre.

Med ansigterne smurt ind i ’krigsmaling’ prøver såvel kronprinsessen som de fire børn, Christian, Isabella, Josefine og Vincent kræfter med frømandskorpset, hvor kronprinsen tidligere har trådt sine sko.

'Dagens stop på vores sejlads med Kongeskibet var i Kongsøre, hvor Frømandskorpset holder til. Det er her jeg tog min uddannelse som frømand, og i dag havde jeg den fornøjelse at vise hele familien min tidligere arbejdsplads', skriver kronprinsen om dagens forløb på facebook.

På billederne ses prins Christian, der hopper i havet fra en høj platform, prinsesse Isabella, der klatrer i et tov, samt kronprinsen, der med sine sønner slår med en stør kæp til en trækasse.

Dagens aktiviteter faldt tilsyneladende i familiens smag:

'Det var en stor oplevelse at komme ud i terrænet med familien, finde genstande ved hjælp af kort, prøve kræfter på forhindringsbanen og til sidst fri leg i vandet. En dag vi alle sent vil glemme,' skriver kronprinsen i opdateringen.

Der har ikke tidligere været tradition for, at kongehuset på den måde har offentliggjort feriebilleder.

Ifølge forfatter og kongehusekspert, Søren Jakobsen, er det dog et smart træk fra kongehusets side.

»Det er meget nyt. men det er en del af kongehusets nye kommunkationsstrategi. Og det er egentlig meget klogt, for så kan de holde ferie uden at have pressefolk efter sig, og de styrer selv, hvad der kommer ud,« siger han.

Han synes dog også, at det er flot, at kronprinsen tager familien med til netop Kongsøre.

»Det er er rørende, at Frederik tager Mary og børnene med ud til Kongsøre. Det viser samtidig, at kronprinsparret fylder mere og mere, for før var det dronningen og prins Henrik, der tog rundt til alle mulige lokale havne og inviterede kammerherrer og adelige til middag. Nu er det kronprinsparret, der lidt har overtaget,« siger han og tilføjer:

»Og når nu kongeskibet koster skatteyderne et stort millionbeløb om året, så er det godt, at det bliver brugt til at besøge Sommerdanmark.«