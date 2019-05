Kritiske røster i Norge mener, at prinsesse Märtha Louise bør frasige sig sin prinsessetitel og distancere sig yderligere fra kongehuset.

Det skyldes hendes forhold og forretning med shamanen Durek Verrett. Den danske kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen mener, at vi oplever en helt unik situation lige nu.

»Der er ikke nogen lignende tilfælde i de andre europæiske kongehuse. Det strider mod traditionerne i forhold til religion og tro. Og hun afprøver i den grad, hvor meget man kan bryde med dem,« siger han.

»Hun er i strid med de gamle konservative dyder og idealer, som kongehuset har stået for.«

Lars Hovbakke Sørensen er overbevist om, at prinsessens forældre ikke kan være specielt begejstrede for deres nye svigersøn.

»Det sker ellers ikke i de europæiske kongehuse, at en central person finder en så speciel kæreste,« slår han fast.

Han erkender, at der har været mange royale skandaler gennem tiderne i de europæiske kongehuse. Men prinsesse Märtha Louises nye kæreste er en ener i denne sammenhæng.

Jeg er sikker på, at Dronningen ville modsætte sig det Lars Hovbakke Sørensen

Prinsesse Märtha Louise har for længst sagt farvel til sine kongelige privilegier. Hun er formelt set ikke længere en del af den kongelige familie, modtager ikke apanage og skal ikke tituleres 'Hendes Kongelige Højhed'.

Men ikke desto mindre skrev den norske avis Fædrelandsvennen for nylig en leder, hvor man gjorde det klart, at hun helt bør droppe sin prinsessetitel.

Det skyldes blandt andet, at hun aktivt benytter sig af den i markedsføringen af sine workshops med kæresten – The Princess and the Shaman – som i øvrigt koster omkring 1000 kroner pr. næse.

Første workshop blev gennemført i København i weekenden.

Det var ikke muligt for journalister at stille spørgsmål til den norske prinsesse Märtha Louise og hendes shaman-kæreste, da de søndag besøgte København. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Det var ikke muligt for journalister at stille spørgsmål til den norske prinsesse Märtha Louise og hendes shaman-kæreste, da de søndag besøgte København. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kongehusekspert- og historiker Lars Hovbakke Sørensen er heller ikke i tvivl om, at det ikke var gået herhjemme, hvis en dansk prins eller prinsesse fandt sig en så kontroversiel skikkelse at danne par med.

»Jeg er sikker på, at Dronningen ville modsætte sig det. Med de holdninger og værdier, Dronningen har, ville jeg tro, at hun synes, det ville være noget værre rod.«

I dansk sammenhæng ville en sådan modsættelse føre til, at det pågældende medlem af kongehuset ville være nødsaget til at frasige sig sin titel eller gå fra kæresten. Det mener Hovbakke Sørensen også er gældende i Norge.

Han mener dog ikke, at forholdet rykker ved det norske kongehus' troværdighed eller den norske befolknings holdning til det.

Det kan sagtens rykke ved deres opfattelse af prinsesse Märtha Louise, men hun har også altid været en speciel person.

I 2007 åbnede hun kursuscenteret Astarte Education med kollegaen Elisabeth Nordeng. Et center, som i folkemunde gik under navnet 'Engleskolen'. Her tilbød prinsessen blandt andet undervisning i at lære at tale med engle.

Udadtil har det norske kongehus givet udtryk for, at man er glad på prinsessens vegne.

Man holder dog øje med, hvordan Märtha Louise bruger sin prinsessetitel i markedsføringen af sin forretning med den 44-årige shaman.

'Vi følger med i debatten, og hvad der bliver sagt. Og vi er i dialog med prinsessen omkring markedsføringen af sig selv,' skrev kommunikationschef Guri Varpe i en e-mail til NRK.