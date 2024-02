Efter flere ugers stormvejr om den plagiat-anklagede influencer Katherine Diez, meldte Adam Price lørdag aften ud, at de to efter halvandets års forhold er gået fra hinanden.

Det gjorde han i et opslag på Instagram, som det de senere år er blevet de kendtes foretrukne måde at annoncere et brud på.

Noget var dog usædvanligt ved annonceringen af det nu forhenværende kendispars brud på Instagram, lyder det fra Anna Thygesen, kommunikationsekspert og indehaver af WeDoCommunication

»Det mest normale er, at begge partnere laver et opslag. Nogle gange gør de det også med helt samme tekst og billede. Det er en måde at signalere på, at man er på god fod,« siger hun.

»Når det så er sagt, er opslaget skrevet i en meget omsorgsfuld tone. Det virker meget ordentligt. Han lægger heller ikke skjul på, at Diez virkelig ikke har det godt lige nu,« siger Anna Thygesen.

Hun hæfter sig også ved, at det er et tydeligt meget gennemarbejdet opslag.

»Det er bestemt ikke noget, man lige har flikket sammen på 10 minutter. Det er flot skrevet, og også meget storladent – ikke mindst med det billede, der er sat ind. På den måde er det meget Hollywood-agtigt og flugter meget med den her meget ekstravagante og pompøse stil, de to som par har haft,« siger Anna Thygesen.

Samtidig hæfter Anna Thygesen sig ved, at Adam Price langer endog meget hårdt ud efter dem, der de seneste uger har kritiseret Katherine Diez.

Sagen om plagiatanklagerne startede på mediet Reddit, hvor anonyme brugere begyndte at grave i Diez' tidligere produktioner, og fandt frem til en lang række tilfælde af direkte afskrift uden kildeangivelse.

Senere tog mediet Kulturmonitor sagen op, og derefter eksploderede den i en lang række større medier. Diez endte efter flere dages tavshed med i et opslag på Instagram at skrive, at hun havde »været en idiot«.

Men når man læser Adam Prices Instagram-opslag om bruddet, lyder det ifølge Anna Thygesen som om, Diez slet ikke har begået nogle fejl, men at hun i stedet nærmere er blevet et offer i en digital hetz.

»Han langer virkelig hårdt ud efter dem på de sociale medier, der fik sagen til at rulle i første omgang. Det er bemærkelsesværdigt,« siger Anna Thygesen og fortsætter:

»Price forholder sig på intet tidspunkt til det, hun har gjort. Hvis man ikke kendte til sagen, skulle man jo tro, at det var Diez, der var et uskyldigt offer, der var blevet udsat for noget uden skyld,« siger hun.

Men helt overordnet lykkes Adam Price med sit opslag at få et svært budskab ud på en måde, hvor han selv tager kontrol over, hvordan historien om bruddet fra start skal fortælles.

»Han kommer ret fornuftigt ud af det her. Han fremstår omsorgsfuld, og han smider hende ikke under bussen. Det var han heller ikke sluppet godt afsted med at gøre. Med det sagt, virker det lidt underligt, at han slet ikke forholder sig reelt til sagen og de fejl, Diez har begået,« siger Anna Thygesen.

Price og Diez offentliggjorde deres forhold i juni 2022.

Adam Price skriver i opslaget, at både han og Katherine Diez af hensyn til privatlivets fred ikke ønsker at blive kontaktet eller har yderligere kommentarer til bruddet.