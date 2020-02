Historier om ulovlige aktionærlån, bilagsfusk og en politianmeldelse fra Erhvervsstyrelsen har klæbet sig til den tidligere 'Løvens hule'-investor Peter Warnøe gennem de seneste måneder.

Sager, der har haft negativ konsekvens på investorens omdømme, hvis man spørger redaktør på InsideBusiness.dk Morten Johnsen.

»Hos banker og pensionskasser er hans omdømme ikke godt, og de kommer ikke tilbage, før han (Peter Warnøe, red.) er væk,« siger Morten Johnsen til B.T. og fortsætter:

»De kan ikke have noget med ham at gøre, og det etablerede erhvervsliv forsøger jo at tage afstand fra den slags sager.«

Omdømmet har dog ikke taget helt så meget skade i venturefonden Nordic Eye, som Peter Warnøe er stifter af, og hvor han senest er stoppet som direktør til fordel for en rolle som chief investment officer.

»Han må stadigvæk have nogle støtter rundt omkring i fonden, ellers kunne han ikke bevare magten i Nordic Eye,« siger Morten Johnsen og tilføjer:

»Der må stadigvæk være nogle, der mener, at han kan noget.«

Ovenpå de efterhånden mange historier om Peter Warnøes aktiviteter, har det været yderst sparsomt med kommentarer fra den tidligere 'Løvens hule'-investor.

Morten Johnsen er redaktør og medstifter af InsideBusiness.dk. Tidligere har han været erhvervsjournalist på Berlingske, Erhvervsbladet og Jyllands-Posten samt erhvervsredaktør på Ekstra Bladet. Foto: niels ahlmann olesen Vis mere Morten Johnsen er redaktør og medstifter af InsideBusiness.dk. Tidligere har han været erhvervsjournalist på Berlingske, Erhvervsbladet og Jyllands-Posten samt erhvervsredaktør på Ekstra Bladet. Foto: niels ahlmann olesen

Ifølge Morten Johnsen er der tale om et bevidst valg fra den tidligere 'løve'.

»Han har valgt at gemme sig, og i troen på, at det får problemerne til at gå væk, forsøger han at gemme sig ligesom en struds og stikker hovedet i jorden,« siger han og uddyber:

»Det gør dog bare, at han ikke forsvarer sig og får afværget problemerne, men i stedet hober problemerne sig op,« siger Morten Johnsen.

Ifølge InsideBusiness-redaktøren kan de seneste måneders historier have gjort så stor skade på Peter Warnøes omdømme, at han får svært ved at finde nye investorer i fremtiden.

»Man kan jo komme til at ligne en klovn, hvis man stiller sig bag ham, og der kommer flere af den type sager,« siger Morten Johnsen og tilføjer:

»Enhver seriøs kapitalfond er kun en rigtig fond, hvis den kan rejse nye fonde, og der skal man have pensionskasser og banker med, men de kommer ikke tilbage nu.«

»Og der har tidligere været samtaler med den type investorer, men de er jo løbet langt væk, og spørgsmålet er, om de nogensinde kommer tilbage.«

Problemerne omkring Peter Warnøe begyndte 30. august 2019, hvor investoren blev politianmeldt af Erhvervsstyrelsen for at have optaget ulovlige aktionærlån for i alt 20 millioner kroner.

Efterfølgende udtalte Peter Warnøe, at 'det var en måde at overleve på og komme videre', ligesom at han tog tre måneders orlov fra Nordic Eye.

21. november meldte han ud på Facebook, at der var kommet orden i sagerne, og at han glædede sig til at trække i arbejdstøjet igen.

Siden da er Peter Warnøe dog også blevet beskyldt for bilagsfusk, og han har fået kritik fra blandt andre milliardæren Lars Tvede, der er medstifter af venturefonden Nordic Eye.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Peter Warnøe, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.