Onsdag afslørede hertuginde Meghan, at hun i sommer havde en ufrivillig abort.

Noget, hertuginden åbnede op for i en klumme i avisen New York Times, hvor hun afgav mange detaljer om sin abort. En detaljerigdom, der for de ledende medlemmer af det engelske kongehus ville være usædvanlig.

»At miste et barn betyder, at man skal bære en næsten ubærlig sorg, som mange oplever, men få taler om,« lyder det blandt andet fra hertuginde Meghan i den store amerikanske avis.

»Jeg vidste, mens jeg holdt mit førstfødte barn, at jeg mistede mit andet,« skriver hun ligeledes.

Ifølge historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen havde det været nærmest utænkeligt, at man ville se prins Williams kone, hertuginde Kate, gå ud med lige så mange detaljer i en lignende situation.

»Det er svært at forestille sig. Hertuginde Meghan har jo en anden frihed. Der er mulighed for en anden åbenhed,« lyder det fra eksperten.

Hertuginde Meghan og prins Harry valgte i starten af 2020 at trække sig fra rollerne som fremtrædende medlemmer af det engelske kongehus, og de har dermed skabt sig en tilværelse, der ligner en 'for mere almindelige kendisser', lyder det fra eksperten.

Sebastian Olden-Jørgensen siger videre, at det historisk har været naturligt, at de kongelige deler nyheder om graviditeter. Både de gode og – som i det her tilfælde – de dårlige.

»Kongefamilien er baseret på et dynasti. Forstået på den måde, at det er familien, det handler om. Hvis kongefamilien skal overleve, så er det vigtigt, at de kongelige får børn, og derfor har der historisk set været stor interesse om de kongelige og deres graviditeter,« siger han.

Hertuginde Meghan er heller ikke det eneste eksempel på en, som er en tilknyttet det engelske kongehus, der deler sin oplevelse med ufrivillig abort.

Prins Harrys kusine Zara Tindall, der er datter af prinsesse Anne, har også fortalt, at hun har oplevet ufrillige aborter. Hun mistede to børn, inden hun fik sin anden datter, Lena.

Kusinen, der ikke har den samme prominente rolle i kongehuset, som hertuginde Meghan har haft, fortalte til den engelske avis The Express, at hun var nødt til at føde et af børnene, fordi hun var så langt henne.

Detaljerne om eventuelle fødsler eller tab har hertuginden ikke afsløret i sin ellers personlige klumme i den amerikanske avis.