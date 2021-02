Nu er det endeligt meldt ud. Det brud, som prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, startede sidste år, er cementeret.

Parret fik et år til at finde ud af, om et definitivt brud med det britiske kongehus virkelig var det, de ønskede. Og det var det – ganske som forventet, mener historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo.

Det britiske kongehus har derfor fredag sendt en pressemeddelelse ud, hvor de blandt andet skriver, at man er kede af parrets valg.

Ifølge Michael Bregnsbo går prins Harry og hertuginde Meghans brud også tydeligt imod det, dronning Elizabeth står for.

Dronning Elizabeth har selv været meget pligtopfyldende hele sit liv, siger kongehusekspert Michael Bregnsbo.

»Dronning Elizabeth er meget pligtbevidst, og det har hun været fra en meget ung alder, så det er sikkert, at hun er skuffet over svigtet,« siger Bregnsbo.

Prins Harry, der også har titlen af hertug af Sussex, svigter dog ikke kun de forpligtigelser, som hører med til at være født ind i en kongelig familie.

Han risikerer også at skabe usikkerhed omkring de kongeliges rolle i samfundet.

»Der er egentlig to sider af det. Til dels kan han skabe en tendens, hvor andre kongelige siger, at de heller ikke vil stå model til den store mediebevågenhed og derfor også vælger at trække sig tilbage,« siger kongehuseksperten.

Hertugen og hertuginden af Sussex har endeligt brudt med det engelske kongehus.

»Men der også den anden side af det. Det kan også være, at der er nogle, som ser på de tilbageværende medlemmer af kongehuset, som ikke har en vigtig rolle, og tænker: 'Kan de ikke også klare sig selv ligesom Harry og Meghan?'«

Den nye udmelding, som kommer fra det britiske kongehus, er egentlig bare en bekræftelse af det brud, som parret startede sidste år, lyder det fra eksperten.

I pressemeddelelsen bliver det meldt ud, at parrets protektorater og militære ærestitler skal overdrages til andre medlemmer af kongehuset.

Det er en naturligt konsekvens af den tilbagetrækning, de to har valgt.

Det havde været mere opsigtsvækkende, hvis de pludselig sagde, at de havde fortrudt

»Man kan ikke trække sig tilbage og stadig nyde godt af de privilegier, der måtte være,« siger Michael Bregnsbo.

Seneste udmelding bærer ikke på de største overraskelser, siger eksperten.

»Hvis man vender det på hovedet, så kunne man sige, at det havde været mere opsigtsvækkende, hvis de pludselig havde fortrudt. Hvis de pludselig alligevel gerne ville være en del af det britiske kongehus.«

Parret har efter bruddet med det britiske kongehus bosat sig i den californiske storby Los Angeles.

Efter de trak sig tilbage som ledende medlemmer af kongehuset, er der skrevet mange artikler om parrets forhold til kongefamilien.

Eksempelvis da prins Harry på sociale medier blev ønsket tillykke med sin 36-års fødselsdag af både dronningen og sin bror, prins William.

Her var hertuginde Meghan nemlig ikke at finde nogen steder på de billeder, der blev delt, og det, mente flere, var en stikpille til den tidligere skuespillerinde.

Bedøm selv. Man kan se prins Williams i Instagram-opslaget herover, hvor brødrene sammen med prins Williams kone ses konkurrere på en løbebane.

Den seneste nyhed kommer i kølvandet på en anden og mere glædelig afsløring.

Den nye frihed, som parret har fået efter deres brud med kongehuset, kan de nemlig passende bruge på familien.

39-årige hertuginde Meghan venter sit andet barn, blev det meldt ud 14. februar.