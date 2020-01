Er Brad Pitt og Jennifer Aniston ved at finde sammen igen? Det er et spørgsmål, som mange mennesker stiller sig selv i disse dage.

Flere udenlandske medier skriver, de allerede er, mens andre skriver, de ikke er. Interessen er enorm, og det kommer på forsiden over hele verden, når stjernerne ses sammen. Og der er bestemte grunde til, at interessen er så stor for et par, der brød i 2005.

Det fortæller Elisa Lykke, der er professionel inden for pressehåndtering, management og casting, til B.T.:

»Vi er fascineret af dem. Tanken, om de kan genforenes, fascinerer os. Det gør os glade og trygge at tænke på, at de måske er på vej til at finde sammen igen.«

Brad Pitt har ikke selv været ude og kommentere på rygterne. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Brad Pitt har ikke selv været ude og kommentere på rygterne. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Lykke tilføjer, at fascinationen ligeledes skyldes den tid, som vi lever i:

»Der er flere singler end nogensinde. Det er flere skilsmisser end nogensinde. Så det ville være smukt, hvis det ødelagte kunne genskabes.«

Elisa Lykke, der hjælper mange kendte danskere i mediebilledet, sammenligner alle rygterne med et eventyr:

»Ingen ved noget med sikkerhed, og derfor kan hvert menneske danne sit eget indtryk. Det er spekulationer. De er gratis, og det har vi alle dage elsket.«

Jennifer Aniston og Brad Pitt var sammen fra 2000 til 2005. Foto: ROBYN BECK Vis mere Jennifer Aniston og Brad Pitt var sammen fra 2000 til 2005. Foto: ROBYN BECK

Hypen omkring 56-årige Pitt og 50-årige Aniston er enorm, og Lykke mener, at den minder lidt om en anden hype:

»Efter 'A Star Is Born' var der utallige rygter om Lady Gaga og Bradley Cooper. Var de kærester, eller var de ikke? Jeg synes, det her er lidt det samme.«

Elisa Lykke slutter af over for B.T. med at sige, at måden, Brad Pitt og Jennifer Aniston har levet deres liv, også har noget med interessen at gøre:

»De er meget populære, og det skyldes, at de aldrig har været ramt af skandaler. Intet narkotika og ingen Hugh Grant-blowjob i en bil eller lignende.«

Elisa Lykke hjælper flere kendte danskere i mediebilledet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Elisa Lykke hjælper flere kendte danskere i mediebilledet. Foto: Liselotte Sabroe

Brad Pitt og Jennifer Aniston var sammen i cirka fem år. Fra 2000 til 2005.

Og de udenlandske medier er så interesserede i Pitt og Aniston, at nogle af dem har hyret kropssprogseksperter for at se på deres reaktioner, når de møder hinanden.

De to amerikanske skuespillere har endnu ikke så meget som antydet, at de er på vej til at finde sammen igen.

Elisa Lykke hjælper blandt andre Jakob Kjeldberg, Mads Steffensen, Julie Zangenberg og Sofie Østergaard.