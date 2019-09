Danske Nikolaj Coster-Waldau fik natten til mandag knust sin Emmy-drøm, da tv-verdenens mest prestigefyldte statuette i stedet gik til hans serie-bror Peter Dinklage, der dermed har vundet fire for rollen som Tyrion Lannister i 'Game of Thrones'.

Og det er ganske enkelt skuffende, mener serieekspert og radiovært Frederik Driks Gottlieb.

»Det er kedeligt, at Peter Dinklage vandt, jeg havde helt klart hellere set Nikolaj Coster-Waldau tage den. Jeg er skuffet over, at hverken han eller Lena Headey (Cersei Lannister, Red.) vandt,« siger eksperten, der er kendt fra programmer som 'Stream Team 2.0' og 'Den sorte boks'.

»Især Nikolaj mere end fortjener det, og det siger jeg ikke bare fordi, jeg er dansker,« siger Gottlieb, der mener at danskeren gennem sine otte år som Jaime Lannister har været med til at bære successerien.

Nikolaj Coster-Waldau fik ingen Emmy i denne omgang. (Foto: Scanpix) Foto: MARIO ANZUONI

Heldigvis betyder den manglende anerkendelse ikke, at Coster-Waldau skal tigge om de store roller i USA, vurderer eksperten.

»Folk elsker ham, og det bliver ikke nogen hindring for karrieren, men det hjælper altid at vinde den vigtigste tv-pris af alle, så det er da ærgerligt. Men Hollywood elsker ham,« siger Frederik Gottlieb.

49-årige Coster-Waldau har allerede haft amerikansk filmsucces i slipstrømmen af 'Game of Thrones' med fængselsthrilleren 'Shot Caller' fra 2017, hvor han spiller den altdominerende hovedrolle som en kærlig familiefar, der må lære at blive barsk for at klare sig bar tremmerne.

Til næste år spiller han hovedrollen i en anden thriller, 'The Silencing', hvor han spiller en jæger, der går på jagt efter en farlig morder. Meget mere vides der ikke om filmen for nuværende.