Det er ikke alle, der er lige begejstrede for, at Hummel-milliardæren Christian Stadil har meldt ud, at han ønsker at afnotere virksomheden Brdr. Hartmann fra børsen.

Aktionærerne raser over den pris, som Stadil vil købe dem ud til, og de får nu opbakning af en ekspert, der mener, at rigmanden 'pisser på folk'. Stadil afviser kritikken.

»Når man køber noget af børsen, så giver man som regel de andre aktionærer en præmie. Man skal i hvert fald ikke bare sætte aktierne til, hvad de var handlet for i går. Det er en svinestreg.«

Sådan lyder det fra aktieanalytiker Lars Persson, der ejer Trendsanalyse, dagen efter, det kom frem, at en gruppe aktionærer i Brdr. Hartmann er så meget i oprør over Christian Stadils planer om at få afnoteret den fynske æggebakkeproducent fra børsen, at de planlægger at forhindre Stadil i at opkøbe aktierne.

51-årige Christian Stadil, der sidste år var listet som Danmarks 19. rigeste person med en formue på over 9 milliarder kroner, ejer 68,6 procent af aktierne i Hartmann gennem selskabet Thornico Holding, som hans far, Thor Stadil, har været med til at stifte. Thornico Holding har derved aktiemajoriteten i selskabet.

I sidste uge meddelte Thornico Holding, at man ønskede at købe de øvrige aktionærer ud for 300 kroner per aktie, så man kunne afnotere selskabet.

Men det har ikke vakt begejstring hos gruppen af aktionærer, der anført af amerikanske VN Capital Management LLC, der ifølge Inside Business er investeringsrådgiver for en fond, som har købt aktier i Brødrene Hartmann siden 2021, vil gøre modstand mod Stadils tilbud.

De mener, at de 300 kroner er alt for lavt, da det er under den aktuelle kurs. Hartmann-aktien blev tirsdag formiddag handlet til kurs 312.

Christian Stadil vil forsøge at få æggebakkevirksomheden Brdr. Hartmann afnoteret fra børsen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Stadil vil forsøge at få æggebakkevirksomheden Brdr. Hartmann afnoteret fra børsen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Og den frustration forstår Lars Persson til fulde:

»De (Stadil og Thornico, red.) pisser på småaktionærerne ved ikke at give dem et ordentligt bud i stedet for at give dem sådan en dårlig pris. Det er simpelthen for ringe. Det er sjældent, man ser det sådan,« siger han.

Ifølge Lars Persson er der ikke noget unormalt i at afnotere et selskab. Men man plejer altid at give aktionærerne en ordentlig pris, der normalt er højere end dagsprisen, for aktierne.

»Det er ikke normalt, at man kommer med den pris, den blev handlet til dagen før. Det er ingenting. De udnytter, at der måske er en unormal situation i markedet ved, at energipriserne og måske forsyningerne har gjort det svært for Brdr. Hartmann at lave et godt overskud,« siger han.

Brdr. Hartmanns omsætning steg sidste år til 1,9 milliarder kroner, mens overskuddet efter skat er faldet fra 124,3 millioner kroner i 2020 til minus 84,6 millioner kroner i 2022.

Ifølge Lars Persson kan ønsket om afnotering tyde på, at Stadil-familien ved noget om markedet, som andre måske ikke har kendskab til.

»Måske vil de sælge det videre til nogle andre til en højere gevinst om nogle år, »siger han.

Han vil dog ikke give et eksakt bud på, hvad han mener, at en fair pris på aktierne kunne være:

»Men 12 procent oven i den nuværende kurs kunne være et bud. Hvis bare han var kommet med 336 eller 340 kroner per aktie, så havde man bedre kunnet acceptere at skulle sælge,« siger han.

Christian Stadil afviser både aktionærernes og Perssons kritik i en sms til B.T.:

»Overordnet så mener vi, at aktiekursen grundlæggende afspejler værdien af selskabet – herunder når man kigger på kursgennemsnittet op til 24 måneder tilbage,« skriver han og uddyber, at kursen i den pågældende periode har ligget under de 300 kroner, som Thornico vil byde.

»Kursen HAR også været højere tidligere, ja, da vi oplevede en pludselig stigning for cirka 2,5 år siden. Denne top var dog momentan og, mener vi, funderet i grundløse spekulationer om et salg af virksomheden, og kursen faldt hurtigt igen,« fortsætter han.

Christian Stadils kone, Alice Stadil, sammen Thor Stadil. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Stadils kone, Alice Stadil, sammen Thor Stadil. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Han skriver desuden, at Thornico ikke har planer om på noget tidspunkt at sælge de knap 70 procent af aktierne, som de på nuværende tidspunkt ejer – og at det burde medtages i vurderingen af de resterende aktier, som 'alene bør baseres på de 30 %, hvilket fondsbørsen har gjort gennem de sidste 24 måneder'.

»Sælger man fra, så skal man finde noget andet at placere pengene i, og vi tror ikke, at vi kan få et bedre afkast andre steder end via drift af de selskaber, vi har i portfolioen i dag,« forklarer han videre og tilføjer, at han synes, det er nogle 'spændende selskaber'.

Lars Persson giver ikke meget for Stadils forklaring om prisen på aktierne:

»Hvis man kigger på regnskabet fra sidste år, så havde Hartmann en kæmpe fremgang i omsætningen, men grundet energipriserne, så blev bundlinjen dårlig. Men hvis forudsigelserne om, at energipriserne ikke bliver så høje igen, holder, så burde der faktisk komme et skide godt regnskab måske til næste år, når energipriserne kommer ned igen,« siger han og tilføjer:

»Han er en dårlig hovedaktionær, og hvis han nogensinde kommer på børsen igen, så skal man i hvert fald være betænkelig ved at købe noget af ham, for hvis han vil afnotere det, så får man ikke nogen merpris for det,« lyder det fra Persson.

I podcasten 'Millionærklubben' har du opfordret til, at man boykotter Hummel som konsekvens af denne afnoteringsballade. Mener du det?

»Ja, altså det kommer jo ikke til at ske, men det er da fedt at se, at nogle af de små aktionærer sætter sig imod (en majoritetaktionær, red.). Men det var en måde, hvordan de selv kunne mærke, det gør ondt.«

Ifølge Lars Persson kan hele balladen afskrække mindre aktionærer fra at investere, hvis de oplever, at de bare risikerer, at selskaberne bliver afnoteret, uden at de får noget for den risiko, de tog ved at investere.

Det er æggebakker, der er omdrejningspunkt i balladen. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Det er æggebakker, der er omdrejningspunkt i balladen. Foto: Jørgen Jessen

Før Brdr. Hartmann eventuelt kan blive afnoteret fra børsen, kræver det, at aktionærer, der repræsenterer mindst 90 procent af aktiekapitalen, stemmer for forslaget. Det skal ske ved den ekstraordinære generalforsamling, som bliver holdt den 16. oktober.

Det er for øvrigt ikke første gang, at Stadil og Thornico forsøger at opkøbe en større del af Brdr. Hartmann.

I 2011 forsøgte Christian og Thor Stadil at overtage hele æggebakkefabrikanten, men det forsøg blev ikke til noget, da Hartmanns bestyrelse ikke ville acceptere Thornicos bud på 95 kroner per aktie, da det var for lavt.

Det efterfølgende år lykkedes det dog far og søn at opkøbe en del aktier, hvilket fik Thornicos samlede ejerandel af æggebakkeproducenten op på 68,6 procent.

Dengang forlød det ifølge Berlingske, at Stadil-selskabet ikke havde planer om at afnotere Hartmann.