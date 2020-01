Modeekspert Laura Terkildsen var meget begejstret for den måde, som statsminister Mette Frederiksen havde valgt at klæde sig, da hun holdt tale til hele Danmarks befolkning 1. januar.

»Jeg tændte for fjernsynet, og så tænkte jeg: 'Gud, hvor er hun pæn',« siger modeekspert Laura Terkildsens om sin umiddelbare reaktion på Mette Frederiksens fremtoning ved sin første nytårstale som statsminister.

»Hun havde jo valgt at gå den sikre vej med en herrekode. Altså, hun havde jo valgt at tage blazer og en variant af den hvide skjorte på,« forklarer hun videre.

»Jeg synes, hun havde gjort det på en måde, der fik hende til at se imødekommende ud, og det virkede bare.«

Statsminister Mette Frederiksen ankommer til nytårstaffel. Foto: Keld Navntoft Vis mere Statsminister Mette Frederiksen ankommer til nytårstaffel. Foto: Keld Navntoft

Hun siger, at det var den sikre vej at gå, men at den hvide skjortebluse med bølger var rigtig god til statsministeren.

»Det er jo magtkoden, hun bruger. Når jeg siger det, så mener jeg, at hun har taget klassiske business-klæder på,« siger hun videre.

Hun forklarer, at farvetonen på blazeren gjorde, at det ikke blev så hårdt, som hvis hun eksempelvis havde valgt en sort jakke, ligesom at blusen gav et mere blødt udtryk, end en skjorte ville have gjort.

»Hun fremstår jo virkelig som et statsoverhoved. Det er også et mere klassisk valg, hun har gjort, i forhold til hvad man eksempelvis havde set Helle Thorning-Schmidt (tidligere statsminister, red.) i. Hende kunne man godt se i noget mere feminint og i lyserøde eller røde farver.«

Hvor Laura Terkildsen var meget begejstret for Mette Frederiksens fremtoning under nytårstalen, så var hun mindre begejstret for den kjole, som statsministeren bar ved Dronningens nytårstaffel på Amalienborg efterfølgende.

»Kjolen overholder alt det, den skal, og den sidder godt på hende, men jeg synes, den er lidt kedelig. Den bliver bare for tung at se på. Lidt gammeldags og konet,« siger Laura Terkildsen, som uddyber, at valget var lidt for sikkert, og at hun ikke var vild med de blonder, som der var på statsministerens mørke kjole.

Statsministeren talte traditionen tro klokken 18 første dag i det nye år.

Derefter tog hun til taffel på slottet, som startede klokken 19.45.