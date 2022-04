Det skabte overskrifter verden over, da Jennifer Lopez og Ben Affleck for nylig kunne afsløre, at sidstnævnte har været på knæ – igen.

De to fandt nemlig første gang sammen tilbage i begyndelsen af 00erne, hvor de også blev forlovede i november 2002.

Dengang udvalgte Ben Affleck en 6,1 karat pink diamantring fra Harry Winston til sin udkårne.

Men en ny forlovelse betyder også ny ring – og denne gang har skuespilleren ifølge PageSix flottet sig med en 8,5 karat ring med en stor, grøn diamant i midten.

Jennifer Lopez' forlovelsesring. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Det amerikanske medie har taget fat i diamanteksperten Mike Fried, der i den grad er imponeret over den overdådige ring.

»Hvis det virkelig er en grøn diamant, er jeg forbløffet,« fortæller han til PageSix og fortsætter:

»En grøn diamant i den størrelse er utrolig sjælden og ville overstige værdien af ​​deres tidligere forlovelsesring. Jeg vil vurdere, at ringen er mere end 5 millioner dollar værd (tilsvarende mere end 34 millioner danske kroner, red.) – og måske endda det dobbelte.«

Den grønne, meget dyre, ring faldt formentligt også i god jord hos modtageren, der har en forkærlighed for farven.

»Jeg har altid sagt, at grøn er min lykkefarve. Måske flere af jer kan huske en bestemt grøn kjole. Siden har jeg opdaget, at der er flere øjeblikke i mit liv, hvor der er sket helt fantastiske ting, mens jeg var iført farven grøn,« har Jennifer Lopez tidligere afsløret i et nyhedsbrev.