Hvis man spørger modeekspert Laura Terkildsen, så har hun meget svært ved at forestille sig, at dronning Margrethe brugte sin skjortebluse, hun bar under nytårstalen, som et feministisk symbol.

»Det er jo en helt klassisk skjortebluse. Jeg køber simpelthen ikke, at det skulle være et feministisk symbol.«

Politiken skrev i første omgang en artikel om, at Elisabeth Møller Jensen, tidligere direktør for Kvinfo, så det som en klar reference til det feministiske symbol, som blusen med halssløjfe især har haft i Sverige.

Terkildsen forklarer, at skjorteblusen med modeøjne i højere grad står for et meget sikkert tøjvalg i en formel situation. Hun sætter ord på blusens signalværdi:

»Jamen det er jo et nydeligt, tækkeligt, formelt og også et borgerligt valg, mere end det er feministisk.«

Hos vores nordiske naboer i Sverige var det især Sara Danius, tidligere leder af det Svenske Akademi, der står bag Nobelprisen i Litteratur, som gav blusen sin symbolværdi. Hun har tidligere været kendt som feministisk forkæmper, og da hun trak sig under pres fra lederposten, blev sløjfen et symbol på at støtte hende.

»Det her er jo en meget lille niche-debat, så man kan ikke sige, at det egentlig er et feministisk symbol endnu. Det er jo noget ret nyt,« lyder det fra Terkildsen.

Hun siger, at skjorteblusen også på Sara Danius, som gik bort i 2019, var et meget klassisk stykke tøj.

Laura Terkildsen mener, at det var et fint valg til anledningen, da Dronningen bar skjorteblusen ved nytårstalen.

»Det er jo en måde at gøre det, som man ser fra taljen og opefter, interessant. Vi kan jo ikke se, om hun har en flot mønstret nederdel på, så på den måde får Dronningen noget smukt på, som gør sig godt på skærmen. Det er et godt valg« lyder vurderingen fra modeeksperten.

»Den er jo i virkeligheden næsten så klassisk, som den kan blive. Den er ikke bredt forbundet med et feministisk symbol,« siger Laura Terkildsen og slutter:

»Den er mere en feminin bluse end et feministisk symbol. Jeg vil måske kalde det en damebluse.«