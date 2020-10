Skuespiller Blake Jenner, som er kendt fra den verdensomspændende serie-succes 'Glee', står nu frem og undskylder at have været voldelig overfor sin tidligere partner.

Han var gift med skuespillerinden Melissa Benoist, som åbent har fortalt om at have været offer for vold. Det offentliggjorde hun på sin Instagram-profil i november sidste år, og nu kommer der en reaktion fra Jenner.

Skuespilleren, der i dag er 28 år, skriver i et langt opslag på Instagram:

'Over de sidste 11 måneder har jeg tænkt over, hvordan jeg skulle addressere en personlig situation, som blev offentlig i slutningen af 2019,' lyder det i opslaget, som fortsætter:

Her ses parret Melissa Benoist og Blake Jenner, da de stadig var sammen i 2016. Foto: VALERIE MACON Vis mere Her ses parret Melissa Benoist og Blake Jenner, da de stadig var sammen i 2016. Foto: VALERIE MACON

'I den tid har jeg tænkt over en periode i mit liv, som jeg tidligere har holdt privat på grund af skam og frygt, men jeg ved, det her er noget, som skal adresseres ikke kun offentligt, men også privat med den person, som er direkte påvirket, og så med mig selv,'

Han går videre til at indrømme konkrete episoder, hvor han blev voldelig.

'I et øjebliks frustration, mens jeg stod i gangen, og hun var i soveværelset, kastede jeg med min telefon uden at sigte efter noget, og den ramte min tidligere partner i ansigtet. Jeg frøs i en tilstand af chok og skræk, da min daværende partner skreg i smerte, og hendes øje hævede med det samme og lukkede i fra slaget fra telefonen.'

En historie, der også minder om en situation, som Melissa Benoist beskev i sit Instagram-opslag.

Her ses Melissa Benoist med sin mand, Chris Wood i 2019. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Her ses Melissa Benoist med sin mand, Chris Wood i 2019. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I en video gik hun til bekendelse og forlarede i detaljer, hvad hun havde været udsat for. En af episoderne, hun afdækkede, var netop en telefon, der blev kastet, som resulterede i en brækket næse og et blåt øje.

I den 14 minutter lange video fortalte hun om mange grænseverskridende og voldelige sammenstød med sin ekspartner.

»Jeg lærte, hvad det vil sige, at blive holdt nede og få gentagne lussinger, at blive slået så hårdt, at jeg tabte pusten, at blive slæbt i håret over et fortov, at blive nikket skalder, at blive klemt, indtil min hud gav efter, at blive smækket op ad væggen så voldsomt, at gipsen gik i stykker, og at blive kvalt,« lød det i hendes video om det voldelige forhold.

Blake Jenner og Melissa Benoist mødte hinanden, da de begge medvirkede i 'Glee'. De var gift fra 2015 til 2017.

Jenner, som nu indrømmer, at han var voldelig overfor sin unavngivne eks, siger, at både den psykiske og fysiske vold gik begge veje.

'Uden at fritage mig for noget ansvar, så er det vigtigt at forstå, at der var mental, psykisk og fysisk vold, som blev begået fra begge parter,' lyder det i hans seks sider lange opslag på Instagram, som han udgav natten til fredag dansk tid.

Flere gange i hans tekst undskylder han overfor sin tidligere partner. Han siger, at deres parforhold var et med meget passion og kærlighed, som desværre også resulterede i usikkerhed og jalousi.

Derudover forklarer Blake Jenner, at man som læser må forstå, at der er gået år, siden parret var sammen. Han har sidenhen brugt meget tid i terapi for at afhjælpe ikke bare symptomerne på hans problemer, som volden eksempelvis er, men også de underlæggende årsager.

32-årige Melissa Benoist, der også er kendt for at spille 'Supergirl', er blevet gift med Chris Wood. De to er netop blevet forældre til en søn.