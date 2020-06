I torsdags afslørede den udskældte 'Harry Potter'-forfatter, at hun tidligere har været udsat for seksuelle overgreb og vold - men dog uden at sætte navn på gerningsmanden.

I samme indlæg beskriver hun sit første ægteskab med den portugisiske journalist Jorge Arantas som 'voldeligt', og nu er han ude og svare på anklagerne. Det skriver The Sun.

Eksmanden, som var gift med forfatteren i et år fra 1992-1993, indrømmer kun at have 'dasket' til sin ekskone.

Han afviser, at volden var vedvarende.

Selvom portugiseren til dels indrømmer, at deres forhold var voldeligt, har han dog ikke læst J. K. Rowlings beskyldninger mod ham.

Han udtaler desuden, at han er 'ligeglad med hendes udtalelser, men han sætter alligevel et par ord på forholdet til eksen.

»Jeg daskede Joanne (J. K. Rowling, red.), men der var ingen vedvarende vold. Jeg er ikke ked af, at jeg har dasket til hende,« udtaler han.

Men hvis vi vender tilbage til beskyldningerne om deciderede voldelige overfald, er han en mand af få ord.

»Hvis hun siger det, er det op til hende selv. Det er ikke rigtigt, jeg har slået hende,« forklarer han.

Det er første gang, at J.K Rowling åbner op om sine forhold med både vold og seksuelle overgreb, som kommer oveni en dediceret shitstorm, som skyldes J.K Rowlings kontroversielle udtalelser om både transseksualitet og kønsskifte.

Hun har blandt andet vist offentlig støtte til et udsagn om, at transkvinder ikke bør kalde sig selv for rigtige kvinder.

Forfatteren mener selv, at hun har været udsat for det, hun kalder 'ubarmhjertige angreb på baggrund af sin Tweet.