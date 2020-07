Lisa Marie Presleys eksmand, er dybt bekymret for sin ekskone, hvis ældste søn tog sit eget liv den 12. juli.

Blandt andet frygter Michael Lockwood, at den 52-årige sangerinde, som har været stoffri i snart tre år, får et tilbagefald, som følge af det tragiske dødsfald.

Det er ifølge The Blast kommet frem i forbindelse med en verserende forældremyndighedssag mellem de to.

Det amerikanske medie har fået indsigt i en række nye retsdokumenter, som Lockwood har indgivet forud for retssagen, som begynder den 3. august.

Dokumenter, som afslører, at Lisa Marie Presleys eksmand vil have fuld forældremyndighed over parrets to fælles børn.

'Lisa Marie Presleys søn skød og dræbte sig selv i hendes hjem (skønt hun ikke var til stede). Med al sympati og respekt, skaber dette et nyt og uadresseret dobbelt-problem: Børnenes sikkerhed og sandsynligheden for at falde tilbage til stof- og alkoholafhængighed,' står der blandt andet i retsdokumentet.

Lockwood og Presley, som gik fra hinanden i 2016 efter 10 års ægteskab, har sammen tvillingerne Harper og Finley på 11 år.

Sidste år åbnede den 52-årige sangerinde op om hendes afhængighed af smertestillende medicin og opiater i forordet til bogen 'The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain.'

'Du læser måske dette og undrer dig over, hvordan jeg, efter at have mistet flere personer tæt på mig, selv blev offer for opiater,' skriver Lisa Marie Presley - formentligt med henvisning til sin far Elvis Presley og eksmand Michael Jackson, som begge døde som følge af komplikationer af stofmisbrug.

'Jeg var ved at komme mig oven på fødslen af mine to døtre Harper og Finley, da en læge ordinerede opiater for mine smerter. Det tog kun en kortvarig periode med receptmedicin at få mig til at føle behov for at tage dem.'

Lisa Marie Presley, som foruden sine tvillingedøtre er mor til den 31-årige skuespillerinde Riley Keough og nu afdøde 27-årige Benjamin Keough, forsøgte en årrække at holde sit misbrug skjult for offentligheden.

Hendes kamp for ædruelighed blev dog afsløret i forbindelse med hendes skilsmisse fra Michael Lockwood i 2016. Samme mand, som nu frygter, at hun ikke er i stand til at tage vare på sine nulevende børn.

Benjamin Keough (th) blev 12. juli fundet død i byen Calabasas i Californien af et skud fra egen hånd. Her ses han med sin mor Lisa Marie Presley (i midten) og sin søster Riley. Foto: Nikki Boertman Vis mere Benjamin Keough (th) blev 12. juli fundet død i byen Calabasas i Californien af et skud fra egen hånd. Her ses han med sin mor Lisa Marie Presley (i midten) og sin søster Riley. Foto: Nikki Boertman

I ovennævnte bog, nævner Presley specifikt sine børn som motivationen for at forblive ædru.

Dermed er der måske god grund til, at Michael Lockwood nu frygter, at hendes ældste søns død kan resultere i tilbagefald.

I kølvandet på Benjamin Keoughs død, fortalte en talsperson for Lisa Marie Presley magasinet 'People', at hun er 'fuldstændig knust, utrøstelig og ødelagt'.

»Hun tilbad den dreng. Han var hendes livs kærlighed,« sagde talspersonen, som desuden fortalte, at den 52-årige sangerinde forsøger at være stærk for hendes døtre.