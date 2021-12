I 1990erne var det ikke let at se en actionfilm, uden Steven Seagal dukkede op.

Men siden da er der blevet ganske stille om den kampssportsudøvende skuespiller – i hvert fald indenfor filmens verden.

Flere anklager om sexovergreb og en indtræden i russisk politik for partiet Retfærdigt Rusland – Patrioter – For Sandhed, som er udtalte tilhængere er Vladimir Putin, er nogle af de få 'højdepunkter', der knytter sig til Steven Seagal i de senere år.

Og nu melder hans ekskone Kelly LeBrock, som han var gift med fra 1987 til 1996, sig også på banen med nogle knap så charmerende ord.

»Jeg har ondt af manden,« siger hun til Page Six.

»Jeg tror, han er en utrolig trist person, og han er det, jeg vil kalde en Hollywood-tragedie.«

Hun stopper dog ikke her.

Hun tror, at han blev mobbet som barn, hvilket har gjort ham syg.

»Og jeg tror, at folk, der er blevet behandlet sådan som børn, ender med at miste sig selv med tiden.«

Efter den svada slutter hun dog af med at sige, at hun ønsker ham alt godt.

Steven Seagal nåede at få tre børn sammen i løbet af deres ægteskab.

Alt i alt har han fået syv børn fra sine fire ægteskaber. Han har siden 2009 været gift med Erdenetuya Batsukh fra Mongoliet.

Så sent som i 2018 anklagede to kvinder ham for at have begået seksuelle overgreb mod dem i henholdsvis 1993 og 2002. Begge sager faldt dog for forældelsesgrænsen, og der blev ikke rejst nogen sigtelse mod Steven Seagal.