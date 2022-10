Lyt til artiklen

Det er ingen hemmelighed, at Tesla-ejer Elon Musk har sin egen mening og ofte også nogle sære ideer. Og det gælder tilsyneladende også, når det kommer til at slå op med kærester.

Det var i hvert fald en lettere alternativ måde, han valgte at blive skilt fra sin ekskone, Justine, på. Det fortæller hun i en ny dokumentar.

Justine var Elon Musks første kone. De mødtes på universitetet i Ontario, blev gift i år 2000 og er sammen forældre til tvillinger og trillinger.

I 2008 gik parret dog hver til sidst. Og det var Elon Musk beslutning, fortæller den nu 50-årige Justine Musk.

Elon Musk med tredje nuværende kone, Grimes. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Elon Musk med tredje nuværende kone, Grimes. Foto: ANGELA WEISS

Parret gik sammen til en parterapeut, da Elon Musk pludselig blev træt af uvisheden.

»Næste dag, da jeg ankom til parterapeutens kontor, havde han efterladt en besked om, at hun kunne sige til mig, at han ville søge skilsmisse. Så det var sådan jeg fandt ud af det,« fortæller Justine Musk i den nye BBC-dokumentar ifølge The Sun.

Dokumentaren, der hedder 'The Elon Musk Show’, bliver vist på onsdag.

Justine Musk omtaler hændelse hos parterapeuten som en af de oplevelse, som hun altid vil huske.

Ifølge Justine var det ikke nemt at være gift med Elon Musk, da han er arbejdsnarkoman.

»Du bliver nødt til at acceptere, at når du er sammen med ham, så får du kun en lille del af ham, da 95 procent af hans mentale energi bliver brugt på at løse andre problemer,« forklarer hun.

Hun fortæller desuden, at Elon Musk med tiden gjorde hende til en trofæ kone, og pressede hende til at farve håret blond og tabe sig.

Når hun fortalte ham, at hun ikke var en af hans ansatte, lød svaret bare:

Elon Musk med sin anden kone, Talulah Riley. Foto: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ Vis mere Elon Musk med sin anden kone, Talulah Riley. Foto: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

»Jeg fyrer dig,« har hun fortalt i et interview med Marie Claire.

Seks uger efter skilsmissen, blev Musk forlovet med sin anden kone, Talulah Riley.

Men heller ikke det forhold holdt, og i 2018 blev han kærester med den canadiske musiker Grimes.

Parret har sammen den toårige søn X AE A-XII samt den knap etårige datter Exa Dark, der bliver kaldt ‘Y’.

Desuden har retsdokumenter angiveligt vist, at Musk også fik tvillinger med sin kollega, Shivon Zilis, der blev født en måned før Exa Dark, skriver The Sun.