Det gik ikke stille for sig, da Hollywood-stjernen Hayden Panettiere gik fra kæresten tidligere på året.

Den 30-årige skuespillerinde og ekskæresten Brian Hickerson brød med hinanden efter stor dramatik, som medførte, at sidstnævnte i februar blev anholdt og sigtet for vold mod Panettiere.

Mandag var første høring i sagen mod den 31-årige Brian Hickersen, og her kom det frem, at han angiveligt har truet Hayden Panettiere med at lække 'ydmygende' videoer af hende, såfremt hun ikke droppede sigtelserne mod ham.

Det skriver US Weekly, der både har fået indblik i retsdokumenterne i sagen, og som også har talt med en anonym kilde med kendskab til efterforskningen i sagen.

»Brian (Hickerson, red.) truede med at lække specifik information om hende, hvis hun ikke droppede sigtelserne. Og han truede især med at lække videoer af hende,« siger kilden.

Retsdokumenterne viser, at Brian Hickerson allerede tilbage i marts forsøgte at komme i kontakt med skuespillerinden. Ifølge dokumenterne blev hans kommunikation »truende« i slutningen af juni.

Hayden Panettieres advokat skal angiveligt derefter have kontaktet politiet og gjort dem klar over, at Hickerson ringede til Panettiere og sendte hende videoer og beskeder med 'ydmygende' information om hende.

'Dele af den »ydmygende information« tyder på at være korte videoklip, som blev sendt fra Brian til Hayden på et ukendt tidspunkt,' står der i retsdokumenterne ifølge US Weekly.

Politifoto af Brian Hickerson. Foto: Teton County Sheriffs Office

'Brian brugte truende sprog i beskederne og sagde, at han ville lække information, som ville være ydmygende for Hayden, hvis hun ikke droppede sigtelserne mod ham,' lyder det endvidere.

Brian Hickersen blev anholdt 14. februar i år i parrets tidligere fælles hjem i Jackson i Wyoming, USA.

Her skal han angiveligt have slået Hayden Panettiere i ansigtet.

Hickerson blev anholdt og sigtet for vold i hjemmet, men fik en ekstra sigtelse imod sig, da han nægtede at identificere sig selv over for politiet, der var blevet tilkaldt af naboer.

I juli fik han så tilføjet yderligere otte sigtelser imod sig. Otte sigtelser, der omhandler vold mod Hayden Panettiere.

Brian Hickerson nægter anklagerne mod ham. Han risikerer op mod ti år i fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Hayden Panettiere og Brian Hickerson blev kærester tilbage i 2018.

Skuespillerinden udtalte sig om det turbulente forhold mellem hende og Brian Hickerson i sidste måned:

»Jeg står frem med sandheden om, hvad der skete med mig, da jeg håber, at min historie vil inspirere andre i voldelige forhold til at få den hjælp, de har brug for og fortjener. Jeg er klar til at gøre min del for at sikre mig, at den mand aldrig skader nogen igen.«

Næste høring i sagen er 26. august.