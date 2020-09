Simon Cowell kan nu glæde sig over, at hans ulykke sidste måned, hvor han væltede på en elektrisk cykel, ikke endte værre end den trods alt gjorde.

For selvom skaden var så slem, at kendissen faktisk havde brækket ryggen, så har han nu fundet ud af, at han har førligheden.

Det fortæller hans ekskæreste og gode veninde Sinitta, som har talt med mediet Entertainment Daily.

Simon Cowell, som er lidt af en mediemogul med flere kæmpe tv-succeser i form af talentkonkurrencer på sit CV, har været nødt til at tage sig noget tid til at hele.

Arkivfoto af den britiske sangerinde Sinitta, som er ekskæreste til Simon Cowell. Foto: MAX NASH Vis mere Arkivfoto af den britiske sangerinde Sinitta, som er ekskæreste til Simon Cowell. Foto: MAX NASH

Han har derfor måttet takke nej til sin plads i dommerpanelet på både 'Britain's got talent' og America's got talent' i denne omgang.

Håbet var så, at han kunne være klar til at lave juleudgaven af den britiske version af talentprogrammet. Noget, han dog alligevel må sige farvel til.

Men nu er de første skridt bogstaveligt talt taget, og Cowell kan i det mindste være lettet over stadig at kunne bruge sine ben.

»Han har taget nogle skridt, så han har forsikret sig selv om, at han ikke er lam,« siger Sinitta, som er sangerinde.

Her ses Simon Cowell med sin kæreste Lauren Silverman, dengang hun ventede parrets søn. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Her ses Simon Cowell med sin kæreste Lauren Silverman, dengang hun ventede parrets søn. Foto: JUSTIN TALLIS

Simon Cowell opholder sig i sit hjem i Los Angeles sammen med sin kæreste Lauren Silverman og deres søn Eric.

Sinitta datede Simon Cowell tilbage i 80'erne.