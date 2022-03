Nogen par går fra hinanden i fred og fordragelighed.

Og så er der par, der går fra hinanden, som Aaron Carter og Melanie Martin har gjort.

Der er allerede skrevet nogle hidsige kapitler imellem dem – blandt andet i slutningen af 2021, hvor de blev forældre, og så en uge efter gik fra hinanden.

Nu anklager Melanie Martin så Aaron Carter for at have brækket tre af hendes ribben under et skænderi, de to havde i februar.

Afsløringen kommer som en del af tilholdet, hun har bedt om mod Aaron Carter.

»Vi havde en diskussion, fordi jeg havde snakket med en anden mand, da vi var slået op,« står der i retsdokumenterne ifølge The Blast.

»Han slog mig på ribbenene i venstre side og skubbede mig. Jeg mærkede først smerten nogle dage efter.«

Hun skulle have vedlagt en journal, som viser mindst et af de tre brækkede ribben.

Selvom de to gik fra hinanden i slutningen af 2021, blev Melanie Martin tilsyneladende boende hos Aaron Carter – indtil han efter samme skænderi valgte at smide hende på gaden.

»Han truede mig med at ville komme med falske beskyldninger, hvis jeg ikke forlod huset. Alle mine ting var der og mit barn.«

Sidstnævnte fik hun lov til at tage med, og de boede hos venner, indtil hun tog på hospitalet og efterfølgende anmeldte Aaron Carter.

Børnemyndingherne i Los Angeles er nu også involveret sagen, og ifølge Melanie Martin vil de ikke have, at sønnen, Prince Lyric Carter, er i sin fars varetægt og skal fjernes, såfremt det sker.

Melanie Martin mener, at Aaron Carter i perioden tog for mange piller, som gjorde ham aggressiv, og hun er ikke engang sikker på, at han kan huske, hvad han har gjort.

Aaron Carter er lillebror til Nick Carter, som er kendt fra Backstreet Boys.

Selv har han også fiflet med musikkens verden som rapper, sanger og producer, ligesom han også har spillet med i en række mindre kendte film.