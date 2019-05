Han var 52 år - hun var 18 år, da de blev gift i 1989.

Men Mandy Smith var kun 13 år gammel, da hun indledte sit forhold til den daværende Rolling Stones-bassist Bill Wyman i 80'erne. Nu åbner Bill Wyman op om forholdet til den meget yngre kvinde, der bogstaveligt talt var en pige, da de mødte hinanden.

»Det kom fra hjertet af. Det handlede ikke om begær, som nogle folk troede,« siger han i en ny dokumentar, 'The Quiet One', der blev fremvist på Tribeca Film Festival torsdag.

Det skriver NY Daily News ifølge Daily Mail.

Hun var for ung Bill Wyman

Dokumentaren har fokus på den i dag 82-årige Wyman, der var en del af rockbandet Rolling Stones fra 1962 til 1993. Instruktøren Oliver Murray får blandt andet den tidligere Rolling Stones-bassist til at tale om sit forhold til kvinder, især i sine unge år.

Bill Wyman var ikke ligeså vild med sprut og stoffer som sine bandmedlemmer. Til gengæld var han vild med de kvinder, der bød sig til, når bandet turnerede.

Han har senere i sin selvbiografi erkendt, at han nærmest var sex-afhængig og hævder at have været i seng med over 1.000 kvinder.

Men forholdet til Mandy Smith er ikke noget, som Bill Wyman har drøftet mange gange i offentligheden. De mødte hinanden til en award-fest, og kort tid efter begyndte de at date.

Parret blev gift i 1989, men ægteskabet varede ikke længe, og de blev skilt efter kun to års ægteskab.

»Det var virkelig dumt af mig at tro, det kunne fungere. Hun var for ung. Jeg følte, at hun var nødt til at leve livet selv i et stykket tid,« siger han i dokumentaren.

Tidligere har Mandy Smith påstået, at de dyrkede sex for første gang, da hun var 14 år gammel. De ventede dog til at blive gift, til hun fyldte 18 år.

»Hvis det skete i dag, ville han blive fremstillet som en skurk i pressen, og han ville blive smidt i fængsel. For mig var det i lang tid en gråzone,« har hun sagt til Daily Mail i 2010 og uddybede;

Her ses Bill Wyman med sin nuværende kone Suzanne Acosta. Foto: LUKE MACGREGOR Vis mere Her ses Bill Wyman med sin nuværende kone Suzanne Acosta. Foto: LUKE MACGREGOR

»Jeg var mindreårig, men jeg var også medskyldig. Men nu, ser jeg det mere sort/hvidt. Jeg arbejder med teenagere og ser, hvor sårbare de er under facaden.«

I samme interview giver hun også udtryk for, at hun ikke tror, at hun havde fundet sammen med Wyman, hvis hendes far havde spillet en større rolle i hendes liv.

Forældrene gik fra hinanden, da hun var tre år gammel, og hun så ham ikke specielt ofte.

Mandy Smith beskriver sin tidligere ægtemand som en rar og stille og rolig mand. Hvorvidt det i virkeligheden var en facade, er et spørgsmål, hun stadigt stillede sig selv i 2010.

»Set i bakspejlet var han ret umoden. Selvom han var en mand, en far, så var han ikke moden. Han var heller ikke særligt ansvarlig,« lød det fra hende.

Og for at gøre sagen endnu mere krøllet blev Bill Wymans søn, Stephen, fra et tidligere ægteskab, gift med Mandy Smiths mor, Patsy.

Det ægteskab varede dog heller ikke længe.

I 1993 blev Bill Wyman gift med Suzanne Acosta, som han stadig er gift med i dag. Sammen har parret tre døtre sammen.