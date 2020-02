Amalie Dollerup er en eftertragtet kvinde.

Siden 'Badehotellet' første gang løb over skærmen i 2013, har den 33-årige skuespiller taget danskerne med storm.

Derfor har TV 2 naturligvis også forsøgt at få hende til at deltage i 'Vild med dans'. Endda op til flere gange.

Det fortæller Amalie Dollerup til B.T., nærmest med et undskyldende smil, inden premieren på 'Vild med dans - the musical' lørdag aften.

Amalie Dollerup til premieren på 'Vild med dans - the musical'.

»Jeg sagde nej, da jeg skulle lave 'Saturday Night Fever' (i 2017, red.). Jeg ville gerne være med og få den dansemæssige oplevelse og al den træning, der var i dét, og jeg kom til at danse med Morten Kjeldgaard og Silas Holst bl.a., så jeg fik jo oplevelsen på en anden måde. Bag kameraet, kan man sige,« siger hun.

Amalie Dollerup er ikke meget for at give et klart svar på, om hun ville sige ja, hvis hun blev spurgt igen på et tidspunkt, hvor der var hul i kalenderen.

Det behøver hun som sådan heller ikke. For den er fuldt booket det næste stykke tid. Forhåbentligt.

»Vi får forhåbentlig snart at vide, om vi skal videre med 'Badehotellet', og hvis vi skal det, så bliver det allerede i juni (at optagelserne går i gang, red.),« siger Amalie Dollerup, der fortæller, at hun ligesom resten af Danmark spændt venter på nyt om, hvorvidt TV 2 overhovedet ønsker at lave en ny sæson af den populære serie.

Amalie Dollerup medvirkede i 2017 i 'Saturday Night Fever', hvor hun blandt andet fik lov at danse med Silas Holst og Morten Kjeldgaard fra 'Vild med dans'.

»Så 'Vild med dans' ville være oven i 'Badehotellet', og jeg skal lave teater næste sæson også. Men lige nu er jeg også glad for, jeg ikke skal op i høje hæle, og bare kan være, som jeg er,« siger Amalie Dollerup, der for øjeblikket er på barsel.

Da optagelserne til den nuværende sæson af 'Badehotellet' gik i gang i juni sidste år, var hun netop blevet mor til sønnen August, som hun har med sin mand, skuespilleren Andreas Jebro, og hun fik derfor lov at udskyde sine optagelser.

To måneder efter fødslen kunne produktionen dog ikke komme videre uden Amalie Dollerup i rollen som Amanda, og hun måtte derfor tilbage på arbejde med sin nyfødte på armen.

Først nu kan skuespillerinden derfor puste ud. Barslen skal nydes i Aarhus, hvor hun i sin tid mødte Andreas Jebro, og hvor han i den kommende tid skal spille teater.