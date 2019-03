Onsdag har været dagen, hvor Ghita Nørby har været voldsomt i vælten. Hun medvirkede i et interview, lavet af en journalist fra Radio24Syv, hvor hun virker til at blive oprevet.

Nu står hendes søn, Giacomo Campeotto, frem og fortæller, at der er gjort meget mere ud af situationen, end der burde være.

»Man skal selvfølgelig tale ordentligt til hinanden, det skal man da. Men jeg har ikke været der. Vi ved ikke, hvad virkelighedens afsæt imellem de to mennesker har været, siger sønnen og uddyber:

»Jeg må sige, jeg kender hende ret godt, ikke, og hun er et rimeligt kultiveret menneske. Det er uheldigt for alle parter.«

Han siger, at det er ærgerligt, at sagen er endt med at handle om, hvorvidt tonen er ordentlig.

Campeotto kunne godt have ønsket, at sagen var kommet til at handle 'om noget rigtigt' i stedet for der, hvor den er endt nu.«

»Jeg ville da helst have været det foruden,« siger han.

Programmet skulle have været et klassisk portræt af Ghita Nørby. Det hedder Hele Danmarks Ghita og kan nu høres på Radio24Syv. Man kan høre, hvor frustreret skuespillerinden Ghita Nørby er over journalisten Iben Maria Zeuthen, som lavede interviewet.

»Jeg synes, du er dybt åndssvag,« siger hun på et tidspunkt og følger op i lignende stil med udsagn som:

»Du er så dum. Du har ikke lov til at være det. Det har du altså ikke. Du må ikke være så åndssvag.«

Giacomo Campeotto siger, at det er et andet billede, han har af sin mor.

»Når nogle kemier ikke fungerer ikke, så sker der nogle ting. Jeg ville selvfølgelig helst have været det foruden,« slår han fast. Radio-dokumentaren kan høres her.