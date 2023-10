Det var en af de mest udskældte og dramatiske optrin i Oscar-uddelingens historie.

På scenen midt under showet i 2022 lavede komikeren Chris Rock en joke om Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, og hendes frisure, som han sammenlignede med Gi Jane.

Reaktionen kom resolut fra hendes mand, der stormede op på scenen og mens hele verden så med, gav han Chris Rock en lussing, der er gået over i Hollywood-historie.

Siden har der været stille.

Men 18 måneder efter taler Jada Pinkett Smith om slaget.

Det gør hun i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog 'Worthy' i et interview med People.

»Jeg troede, det var en sketch. Jeg tænkte, at det var umuligt, at Will rent faktisk ville slå ham.«

»Det var først, da jeg så Will gå ned mod sin stol igen, at det gik op for mig, at det ikke var en sketch. Det første jeg sagde til ham, da vi var færdige med showet var, om han var okay.«

Slaget blev det helt store samtaleemne. Will Smith stak komikeren en lussing, efter han sammenlignede hans kone med 'GI Jane'. »Hold min kones navn ud af din fucking mund!« sagde han dengang. Foto: Brian Snyder/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Slaget blev det helt store samtaleemne. Will Smith stak komikeren en lussing, efter han sammenlignede hans kone med 'GI Jane'. »Hold min kones navn ud af din fucking mund!« sagde han dengang. Foto: Brian Snyder/Reuters/Ritzau Scanpix

Og der er ikke et entydigt svar på det spørgsmål.

I bogen berører Jada Pinkett Smith netop slaget, men også sin barndom og sit komplicerede ægteskab.

»Jeg kommer til at være ved hans side. Men jeg vil også have, at han finder ud af det her selv,« fortæller hun om sin 55-årige mands proces efter slaget og omtalen.

Under interviewet forklarer Jada også, at forholdet til manden er kompliceret.

»Vi finder stadig ud af det hele,« fortæller hun og afslører, at parret faktisk havde været separeret seks år før Oscar-uddelingen i 2022.

»Vi har gennemgået et stort arbejde sammen. Vi har dyb kærlighed for hinanden, og vi er ved at finde ud af, hvordan det hele skal se ud for os.«

Parret deler to børn sammen, og Jada er stedmor for Wills søn fra et tidligere forhold.

Siden optrinet til Oscar-uddelingen har Will Smith været ude og undskylde for sin opførsel, og han blev efterfølgende udelukket fra Oscar-showet de næste 10 år.