Otte måneder efter det hårde brud er Nadialine ovenpå igen.



Sidste år blev der vendt op og ned på den tidligere reality-babe Nadialine von Bachs liv, da hun fandt ud af, at hendes kæreste gennem otte år havde været hende utro og levet et dobbeltliv de seneste år. Bruddet tog naturligvis hårdt på hende, men nu smiler lykken atter til den smukke paradiso.

– Jeg har ikke fortalt så meget om det, men faktisk har jeg mødt en fyr, som jeg er rigtig glad for. Som overskriften så fint indikerer, er jeg flyttet til vordingborg for en stund, hvilket jeg på ingen måde havde forudset skulle ske og slet ikke med en ny fyr, skriver hun på sin blog og fortsætter:

– Jep livet overrasker ind imellem, og faktisk kunne jeg ikke have det bedre, end jeg har det lige nu. Jeg føler, det er den helt rigtige beslutning. Planen er ikke at bo i provinsen for good. Vi vil begge ind mod byen, men Vordingborg er i grunden en skøn by, hvor man får rigtig mange kvadratmeter for pengene.

Nadialine og hendes nye kæreste har altså fuld gang i indretningen af deres fælles hjem, og her har hun fået relativt frie tøjler dog med det lille krav, at væggene ikke skal være rosa. Men det lader til at være luksusproblemer i forhold til dem, hun havde i sit tidligere forhold.

Da Nadialine Von Bach brød med musiker-kæresten Maryann Cotton gennem otte år, som hun troede, hun skulle have børn med, var det bestemt ikke var et fredeligt brud.

Realitystjernen havde nemlig fundet ud af, at Maryann havde været hende utro i to år, og da hun konfronterede ham med det, reagerede han ved at blokere hende og ignorere hendes beskeder.

Efterfølgende tog Maryann bladet fra munden og fortalte, at han bestemt ikke var stolt over meget af det, han havde gjort, men han var vred over, at Nadialine havde delt deres historie, da han mente, det var et overstået kapitel. Ifølge ham fortalte Nadialine kun om bruddet for at få opmærksomhed, og han synes, hun burde se at komme videre med sit liv. Den teori afviste Nadialine, men slog fast, at hun gerne ville belyse utroskab på sin blog og skabe debat omkring det, når hun nu selv havde oplevet det.

