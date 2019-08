Tristian Thompson afviser igen rygterne om en affære med Khloé Kardashian, men han afviser også de nye rygter omkring ham.

Én gang utro – altid utro. Det tyder på at være en sætning, der passer godt til NBA-spilleren Tristan Thompson, der er far til Khloé Kardashians datter, True. De to gik endegyldigt fra hinanden i februar, efter Tristan Thompson endnu engang blev taget i utroskab – denne gang med Kylie Jenners bedste veninde, Jordyn Woods.

I juni kom det frem, at Khloé Kardashian formentlig udmærket ved, hvordan det har været at være søsterens veninde og de andre kvinder, Tristan Thompson har været utro med.

Tidligere har der floreret rygter om, at Khloé Kardashian og Tristan Thompson havde en affære, inden de officielt blev kærester i slutningen af 2016, og at basketballspilleren var sin dengang gravide kæreste, Jordan Craig, utro med realitystjernen.

Begge havde indtil da afvist rygter, men i juni fik Radar Online fingrene i retsdokumenter, hvor Jordan Craig direkte beskyldte Tristan Thompson for at have været utro med Khloé Kardashian, og realitystjernen indrømmede derfor efterfølgende på Instagram, at det godt kunne være sandt. Selv om hun ifølge hende selv ikke vidste, at Tristan havde en kæreste, da de mødte hinanden.

– Det her er min sandhed. Det er den sandhed, jeg troede og stolede på. Hvis det af en eller anden grund ikke er sandheden, så undskylder jeg dybt for, at Tristan og hans indercirkel ville lyve om den slags. Jeg beder for, at det er sandheden, men nu ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal tro.

– Jeg underskylder helt ærligt fra det dybeste af min sjæl. Jeg undskylder for enhver smerte, der er blevet skabt på den ene eller den anden måde. Ingen kvinde fortjener at gennemgå det, skrev hun blandt andet i opslaget.

Tristan svarer tilbage

Khloé Kardashian og Tristan Thompson er endegyldigt gået fra hinanden, men flere medier har for nylig fortalt, at han angiveligt skulle være tilbage hos Jordan Craig igen.

Ifølge medierne skulle parret have været på ferie i Jamaica med deres toårige søn, efter de genoptog deres romance. Nu svarer Tristan Thompson dog tilbage på de rygter, som han klart afviser.

– Jeg har tilbragt de sidste par måneder på at træning til den kommende NBA-sæson for at være sikker på, at jeg er i den bedst mulige form. Jeg har ikke været på ferie denne sommer, og de nuværende rygter er derfor 100 procent falske, skriver han på Twitter.

I have spent the last few months training for my upcoming nba season and making sure that I am in the best shape possible. I have not been on vacations at all this summer and the current rumors spreading are 100% false. — Tristan Thompson (@RealTristan13) July 31, 2019

Han afviser også endnu engang, at han var kærester med Jordan Craig, da han fandt sammen med ‘Keeping Up With the Kardashians’-stjernen.

– Desuden, da jeg mødte Khloé, var jeg SINGLE. De negative kommentarer, der konstant bliver rettet mod hende, er fuldstændig unødvendige, skriver han og fortsætter:

– Hun fortjener ikke de reaktioner, fordi jeg gjorde noget forkert. Både Khloé og Jordan har ikke været andet en fantastiske mødre til mine børn, siger han.

Also, when I met Khloe I was SINGLE. The negative comments that are constantly being directed towards her are unnecessary. She does not deserve all this backlash for my wrong doings. Both Khloè and Jordan have been nothing but great mothers to my kids. — Tristan Thompson (@RealTristan13) July 31, 2019

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk