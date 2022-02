Det kan godt være, at hendes far har snuppet en ordentlig luns af hendes milliardformue, men Britney Spears kommer næppe til at ende sine dage på fattiggården.

Ud over, at hun stadig optræder og tjener penge på sin musik, har Spears netop indgået en særdeles lukrativ bogkontrakt.

Spears får ifølge Page Six ikke mindre end 15 millioner dollar svarende til 98 millioner kroner for at skrive en afslørende bog om sit liv.

Ifølge det amerikanske medie skal bogen blandt andet omhandle hendes vilde liv samt hendes familie.

Og den historie er der tilsyneladende rift om. En hel del forlag overbød hinanden for at få lov til at udgive den tidligere teenagestjernes erindringer, skriver Page Six.

»Aftalen er en af historiens største, næstefter Obamas,« oplyser en kilde til mediet.

Der er dog et godt stykke op til Barack og Michelle Obamas selvbiografi, hvor rettighederne til værket blev solgt for 60 millioner dollar i 2017.

Ideen til Britneys bog kommer efter, at Spears har haft nogle hårde år.

Jamie Lynn Spears er ikke så populær hos sin storesøster. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx Vis mere Jamie Lynn Spears er ikke så populær hos sin storesøster. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx

I 2021 gennemgik hun en heftig og anstrengende retssag for at få fjernet sin far som værge, efter hun gennem en årrække havde været umyndiggjort, efter at hun fik et psykisk sammenbrud.

Faderen, Jamie Spears, havde de senere år ifølge Britney Spears holdt sin datter i så strengt et jerngreb, at hun næsten intet frihed havde.

Spears anklagede sin far for at misbruge magten og hendes formue, og hun endte med at vinde sagen, da hendes far selv trak sig som værge.

Britney Spears har også efterfølgende sagsøgt sin far for uretmæssigt at have brugt 200 millioner dollar af hendes formue – ligesom hun også har haft problemer med sin lillesøster, Jamie Lynn Spears.

Lillesøsteren meddelte i januar, at hun vil udgive en bog om sit liv. Bogen skal hedde: ‘Ting, jeg skulle have sagt’.

Den nyhed blev ikke vel modtaget af Britney Spears, der gav sin lillesøster denne svada på Instagram ifølge Page Six:

»Tillykke ‘bestseller’.....Jeg ville ønske, at du ville tage en løgndetektortest, så alle folk kan se, at du lyver gennem dine tænder om mig!!!!.«

40-årige Britney Spears skrev endvidere til sin 30-årige lillesøster, at hun ville ønske, at den store gud ville komme ned og vise hele verden, at Jamie Lynn Spears blot forsøger at tjene penge på sin berømte storesøster.

»Du er lort, Jamie Lynn,« sluttede Britney Spears.

Britney Spears blev støttet af sin advokat, der på vegne af superstjernen skrev i et åbent brev til Jamie Lynn Spears, at Britney Spears ikke længere vil tolerere at blive mobbet af sin familie: