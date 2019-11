Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansens datter, OL-rytteren Agnete Kirk Kristiansen, havde den store pung fremme, da hun for nogle år siden købte en ny tophest.

Købet af en af verdens bedste heste – til formentlig et højt tocifret millionbeløb – gav ikke den ventede succes. Hesten blev hurtigt skadet, og siden har man kun hørt meget lidt til den.

Men nu har legetøjsarvingen fået en hjælpende hånd af sin far.

Kun få uger efter, at Agnete Kirk Thinggaard har pensioneret sin bedste tophest, Jojo Az, har Kjeld Kirk Kristiansen overdraget hende en af sine bedste avlshingste – Blue Hors Don Olymbrio.

Agnete Kirk Thinggaard ses her ved siden af kronprinsesse Mary ved et ridestævne. Foto: Henning Bagger Vis mere Agnete Kirk Thinggaard ses her ved siden af kronprinsesse Mary ved et ridestævne. Foto: Henning Bagger

Og dermed er Agnete Kirk Thinggaard muligvis kommet tættere på en sikker OL-billet til sommerens sportslige topbegivenhed i Tokyo.

»Jeg er virkelig beæret over at have fået denne mulighed – hvilken chance at få sådan en fantastisk hest,« lyder det fra den glade rytter i et Facebook-opslag.

I opslaget takker hun også sin fars stutteri Blue Hors, som er en af landets største hestestutterier, for at vise hende tillid ved at overdrage hende den dyre hest.

Ifølge Blue Hors bliver Agnete Kirk Thinggaard dog kun rytter og ikke ejer af hingsten:

Her ses Agnete Kirk Thinggaard under OL i 2016. Foto: TONY GENTILE Vis mere Her ses Agnete Kirk Thinggaard under OL i 2016. Foto: TONY GENTILE

»Blue Hors Don Olymbrio ejes fortsat af Blue Hors,« skriver Ole Magnus Petersen, der er direktør for Blue Hors, til B.T.

Det er velkendt, at både Agnete Kirk Thinggaard og hendes far har en stor passion for heste.

Kjeld Kirk Kristiansen ejer to af Danmarks største hestestutterier – Blue Hors og Stutteri Ask – mens Agnete Kirk Thinggaard har et rideanlæg på sit gods Julianelyst i Hedensted.

Sammen har far og datter heste for 136 millioner kroner, viser en beregning, som B.T. har foretaget.

Agnete Kirk Thinggaard gentoptog ridesporten efter adskillige års pause for nogle år siden og repræsenterede blandt andet Danmarks ved OL i 2016.

Efter OL købte hun en af verdens bedste heste – den danskavlede hoppe Atterupgaards Orthilia – som havde klaret sig rigtig godt med den engelske rytter Fiona Bigwood.

Agnete Kirk Thinggaard lagde ikke skjul på, at hun havde store forventninger til hoppen, som formentlig har kostet et godt stykke over 20 millioner kroner, hvis man sammenligner med andre kendte priser på topheste. Hoppen blev dog hurtigt skadet, og siden har man kun set lidt til den lovende ekvipage.

Overdragelsen af Blue Hors Don Olymbrio kommer derfor på et sikkert ganske kærkomment tidspunkt for den ambitiøse Lego-arving.

Blue Hors-direktør Ole Magnus Petersen vil dog ikke kommentere, om det er meningen, at Agnete Kirk Thinggaard vil satse på OL med hingsten:

»Agnete Kirk Thinggaard rider på flere talentfulde heste, hvor Blue Hors Don Olymbrio er én af dem,« lyder det fra direktøren.

Den dygtige hest er indtil nu blevet redet af Blue Hors' førsterytter, Daniel Bachmann Andersen, der har opnået store sejre med hesten. Adspurgt om Daniel Bachman Andersen har andre OL-heste på vej, svarer direktøren:

»Daniel Bachmann Andersen råder over flere topheste, blandt andet avlshingsten Blue Hors Zack og vallakken Blue Hors Zepter.«