Vis hensyn derude. Stephanie 'Geggo' Salvarli har fået kørekortet tilbage.

Det afslører hendes kørelærer på Facebook, hvor han har delt et billede af 'Familien fra Bryggen'-stjernen med et skilt, hvor der står netop 'Ny bilist, vis hensyn'.

At Stephanie 'Geggo' Salvarli er ny bilist er dog en tilsnigelse. Den 30-årige tv-stjerne har nemlig været på vejene før, men mistede tidligere på året sit kørekort efter at have kørt alt for stærkt.

»Jeg har kørt så stærkt, at jeg ikke har set blitzen. Shit,« konstaterede hun dengang i et afsnit af 'Familien fra Bryggen'.

Her kom det desuden frem, at hun havde kørt hele 75 procent hurtigere end det tilladte, da hun blev taget.

Med en betinget frakendelse af kørekortet kunne Stephanie 'Geggo' Salvarli dog fortsat sætte sig bag rattet, så længe hun kunne bestå en efterfølgende teori- og køreprøve. Og det er nu det, der er sket.

Dog formåede 'Familien fra Bryggen'-stjernen igen at sætte foden lidt tungt på speederen i den mellemliggende periode, afslørede hendes mand, Cengiz Salvarli, i den seneste sæson af TV3-programmet.

»Ja, du har allerede fået et nyt klip i det. Det er sygt nok, at du har fået et klip i et kørekort, du ikke har,« sagde han med et stort grin, mens parret sad i bilen på vej på campingtur.

»Men ikke nok med det, så er det det samme sted som sidste gang, hun fik taget sit kørekort. Så lærer man sgu ikke af sine fejl – det gør man sgu ikke,« tilføjede han.