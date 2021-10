Mandag var der kærlighed i luften for realitystjernen Meghan King, kendt fra 'Real Housewives of Orange County'.

Her blev den 37-årige tv-personlighed nemlig gift med advokaten Cuffe Owens, som er nevø til den amerikanske præsident Joe Bidens søster, Valerie Biden Owens.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt Page Six.

Brylluppet fandt sted uden offentlighedens viden, og for mange kommer det måske som et chok, at 37-årige Meghan King og 42-årige Cuffe Owens nu er mand og kone.



Det er nemlig blot to uger siden, at parret offentliggjorde deres forhold på sociale medier.

View this post on Instagram Et opslag delt af Meghan King Owens (@meghanking)

Ifølge Page Six var både 78-årige Joe Biden og hans otte år yngre hustru, Jill Biden, med som gæster til brylluppet.

Brylluppet er desuden blevet bekræftet af Det Hvide Hus, som har kaldt den festlige anledning for et 'mindre familiebryllup'.

Realitystjernen Meghan King har tidligere været gift med den 51-årige baseballspiller Jim Edmonds, som hun deler tre børn med.

Ægteskabet sluttede dog yderst dramatisk, efter det i 2019 kom frem, at Jim Edmonds havde sendt en langt række beskeder af seksuel karakter til andre kvinder.

Rygter om affære med barnepigen

I første omgang virkede det til, at parret ville komme gennem utroskabsskandalen sammen, men i oktober samme år valgte Meghan King at anmode om at blive skilt.

Det skete, efter der var begyndt at florere rygter om, at Jim Edmonds skulle have haft en affære med familiens tidligere barnepige.

Rygter, som både Jim Edmonds og den pågældende barnepige dog har afvist.

Som følge af coronakrisen var det ikke muligt for Meghan King og Jim Edmonds at blive skilt med det samme, og derfor er skilsmissen først gået igennem i maj i år.

»Det føles godt at lægge det bag mig og se mod fremtiden,« sagde Meghan King dengang.

»Jeg vil tilbringe mit liv med en partner, fordi jeg er et loyalt og monogamistisk menneske. Jeg har altid haft det fint med at date, men jeg håber at kunne finde den rigtige partner, så jeg kan slå mig til ro,« fortsatte hun.

Og det må man sige, at Meghan King er lykkes med.

I hvert fald er hun altså nu en gift kvinde igen.