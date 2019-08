Det hele kan meget vel have været noget mere dramatisk, end de to kendissers følgere fik lov til at opleve på de sociale medier.

Khloé Kardashian og Tristan Thompson gik endegyldigt fra hinanden i slutningen af februar, efter den professionelle basketball-spiller igen blev taget i utroskab – denne gang med Kylie Jenners bedste veninde, Jordyn Woods.

I april blev de to dog genforenet til datterens første fødselsdag, og alt virkede til at være i skønneste orden mellem ekskæresterne. Sådan så det i hvert fald ud på de sociale medier, men den nye sæson af ‘Keeping Up With the Kardashians’ kan meget vel vise et helt andet og noget mere dramatisk billede.

Traileren viser en trist Khloé, der tørrer en tåre væk og siger, at hele festen er dårlig, mens Kim Kardashian i et andet klip virker til at tale om festen med sin ven Jonathan Cheban.

'Han talte slet ikke til Khloé. Jeg mener bare: “Khloé inviterede dig, så prøv da at være lidt venlig,”' siger Kim i traileren.

Sæson 17 af ‘Keeping Up With the Kardashians’ har premiere den 8. september. Sæsonen er den sidste af familiens kontrakt med E!, men forhandlingerne om yderligere fem sæsoner er i fuld gang. Familien kræver dog en enorm lønstigning, hvis de skal underskrive kontrakten. Det kan du læse mere om her.

Herunder kan du se traileren og se, hvad du kan glæde dig til i den nye sæson:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk