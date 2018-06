19-årige Sofia Richie gik for nylig fra Scott Disick. Nu er den 35-årige realitystjerne tilbage hos ekskæresten.

I weekenden kom det frem, at forholdet mellem Kourtney Kardashians ekskæreste og faren til hendes børn, Scott Disick, 35, og den blot 19-årige Sofie Richie var gået i stykker. Årsagen til bruddet var ifølge flere medier, at Scott havde været Sofie utro, og derfor var hun gået fra ham. Men bruddet varede ikke mere end et par dage.

LÆS OGSÅ: Khloé forlader Tristan og vender hjem

De to kendisser er nemlig sammen igen. Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt E! News. Allerede mandag blev Scott og Sofia igen spottet sammen, mens de spiste frokost i Malibu, og på sin Instagram-profil har Sofia selv delt et billede med teksten: “Aldrig tro på internettet”. Nu bekræfter en kilde over for E! News, at Scott og Sofia igen er kærester.

– Scott og Sofia gik fra hinanden i hele to dage, og nu er de sammen igen, siger kilden og tilføjer, at Sofia aldrig tog sine ting med fra Scotts hus, men blot flyttede hjem til sin far, Lionel Richie, for at tænke over det hele.

LÆS OGSÅ:Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Tiggede og bad og tilgivelse

I weekenden kunne flere medier fortælle, at Lionel Richie havde spillet en stor rolle i bruddet. Det er ifølge kilden korrekt, og den kendte sanger er ikke tilfreds med, at datteren har taget Scott tilbage.

– Lionel og familien opfordrede hende til at gå fra ham, og de er vrede og skuffede over, at hun har valgt at tage ham tilbage, siger kilde og fortsætter:

– Scott tiggede og bad hende om at tage ham tilbage, fordi han ville gøre det godt igen. Han var ked af, at der var en episode, mens han var fuld, og han lovede Sofia mange gange, at han ville gøre det godt igen. Scott er god til at overbevise Sofia om, at han har ændret sig eller vil ændre sig, og Sofia elsker ham. Hun tror på ham.

Tiden vil vise, om Scott virkelig har ændret sig denne gang, og om forholdet mellem de to holder.

LÆS OGSÅ: ‘Divaer i junglen’-stjerne i sorg over dødsfald: Han var min eneste og bedste

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.