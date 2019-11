Alle parrene var chokerede, da de fandt ud af, hvor berørt Umut i virkeligheden var over de mange negative kommentarer, han havde modtaget. Selv har de alle prøvet at blive lagt for had på nettet, dog ingen i lige så slem grad som Umut.

Fredag aften var der et dystert skær over ’Vild med dans’.

Ikke kun fordi studiet og danserne var udsmykket til temaet ’de dødes dag’, men også fordi, at Umut Sakyra og Jenna Bagges fravær var allestedsnærværende.

Dagen forinden trak parret sig fra dansekonkurrencen, fordi Umut havde fået nok af de mange nedladende kommentarer, han modtog på de sociale medier over sin deltagelse.

»Vi har snakket meget om det alle sammen i dag. Både at de ikke er her, men også grunden til, at de ikke er her. Det er jo mega sørgeligt og decideret pinligt, hvordan folk nogle gange kan opføre sig og skrive til hinanden,« fortalte danser Michael Olesen efter gårsdagens show.

»Jeg håber, at det her – hvor der er så konkret et eksempel på, hvad folks kommentarer kan medføre – så håber jeg, at det er noget, som folk vil tænke over, og at nogen af dem, der sidder og har skrevet de her kommentarer, dem håber jeg virkelig har en dårlig smag i munden,« supplerede Michaels dansepartner Neel Rønholt.

Alle de resterende ’Vild med dans’-par var da også i chok over Umut og Jennas pludselige udmelding, da Umut kontinuerligt har bibeholdt en facade af godt humør på trods af de ubehagelige beskeder.

»Man kan jo mærke helt vildt omme bag ved, at han ikke er der. Han er et kæmpe livsstykke, og han går bare med det der gode humør og får alle med sig. Så at vide, at han er gået med så meget smerte i sig i så lang tid, synes jeg er så frygteligt, fordi han har været så stærkt, han har ikke sat det af på nogen andre, han har bare holdt det inde, indtil det ligesom knækkede,« fortalte en tydeligt berørt Asta Björk.

Alle har mærket hadet på egen krop

De resterende par i ’Vild med dans’ kender selv til den enorme mængde had, man kan møde som offentlig person.

»Jeg læser ikke, hvad der bliver skrevet om mig, lige præcis fordi man ikke har lyst til at læse nogle nedladende kommentarer om en selv. For jeg synes, det rammer rigtig hårdt. Der har helt sikkert været nogle ting gennem årenes løb, og jeg tror også, det er derfor, jeg prøver at tage lidt afstand,« lød det fra danser Morten Kjeldgaard.

Mikkel Kessler har også lært at holde sig fra de negative kommentarer efter mange år i offentlighedens søgelys.

»Selvfølgelig har jeg prøvet at få nogle lede svinere, og selvfølgelig kan det gå én på. Der er altid nogen, der ikke kan lide dig lige meget hvordan. Så er der 300 gode beskeder, men så kommer der én, hvor den bare er rigtig led med, at man er bare en smart idiot og det ene og det andet,« fortalte bokselegenden.

Han prøver at lære videre til sin dansepartner, Mille Funk, hvordan man bare skal ignorere negativiteten.

»Det er svært ikke at følge med i, at hvad folk siger. Og for mig er det enormt svært at være ligeglad. Jeg har virkelig skulle arbejde på, at det er jo ikke alle, der skal kunne lide dig, og du skal være ligeglad med, hvad et eller anden fremmed menneske siger, men det er man måske ikke helt alligevel,« lød det fra Mille.

Anklaget for snyd

Det triste faktum, at offentlige personer nærmest per definition bliver udsat for ondsindede kommentarer på nettet, gjorde også danser Asta Björk meget nervøs, da hun sidste år takkede ja til at blive danser i ’Vild med dans’ og dermed pludselig kom frem i rampelyset.

»Vi havde jo det der sidste år med, om vi snød, om jeg fik mine koreografier lavet et andet sted, alt muligt, det var jeg også meget chokeret over, jeg vidste slet ikke, at der ville være så meget negativitet omkring, hvis det gik én godt, som det gjorde for os sidste år,« fortæller hun om sidste års debutsejr i danseprogrammet med skuespiller Simon Stenspil.

»For mig var det en meget kort periode med negativitet, og så gik det ligesom bare væk, men jeg kunne forestille mig, at hvis det ligesom med Umut havde været hele sæsonen, at man bare var gået fuldstændig ned, selvfølgelig ville man da være det.«

Derfor er både Asta og hendes dansepartner Oscar Bjerrehuus kede af, at de ikke så igennem Umuts store smil og spurgte mere ind til hans situation.

»Vi vidste, at han fik de der beskeder, fordi at folk tydeligvis ikke var indforstået med, at han skulle være med i programmet. Men han havde jo den der, hvor han vendte det på en humoristisk måde, så måske gik det lidt hen over hovedet på os, vi tænkte, at det kunne han godt finde ud af at deale med. Så føler man sig også bare lidt dum, at man ikke spurgte ind til ham, fordi selvfølgelig har det ramt ham på en eller anden måde,« lød det fra Oscar, der bakkes op af sin dansepartner.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

