Rygterne har floreret længe. Er blevet afkræftet. Og så genoplivet.

Nu bekræfter Jennifer Lopez og 45-årige Alex Rodriguez så: De er efter fire års forhold og en forlovelse gået fra hinanden.

»Vi har indset, at vi er bedre som venner og ser frem til at forblive sådanne,« lyder det således i en fælles udtalelse til Today.

Rygterne om bruddet så i første omgang dagens lys i marts, da flere anonyme kilder fortalte forskellige amerikanske medier, at de havde brudt forlovelsen.

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez på den røde løber ved Met Galla i 2017. Det var første gang, de stillede sig frem sammen offentligt. Foto: CARLO ALLEGRI

Den historie blev dog – for en stund – slået ned, da parret i en fælles udtalelse sagde:

»Historierne er upræcise. Vi arbejder på at komme igennem nogle ting.«

Men da 51-årige Jennifer Lopez tidligere denne uge delte end række billeder af sig selv, opdagede følgere hurtigt, at hendes forlovelsesring manglede.

Den havde ellers siddet på hendes ringfinger siden starten af 2019.

Parret fotograferet sammen under indsættelsen af Joe Biden i januar 2021. Foto: Caroline Brehman

Synet af den bare finger fik igen rygterne til at blusse op, og denne gang har parret altså bekræftet.

»Vi vil fortsætte med at arbejde sammen og støtte hinanden i vores fælles projekter. Vi ønsker hinanden det bedst – også for de børn, vi hver især er forældre til,« lyder det i førnævnte udtalelse.

Den afsluttes:

»Ud af respekt for dem er det eneste andet, vi har at sige, et tak, til alle dem, der har sendt kærlige beskeder og støtte i vores retning.«