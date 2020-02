Efter to ufrivillige aborter havde de næsten mistet troen på det.

Men nu ser det ud til at ske: Den amerikanske skuespiller Penn Badgley, der især er kendt fra serierne 'Gossip Girl' og 'You', og sangerinden Domino Kirke venter deres første barn sammen.

Det afslører Domino Kirke selv i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af sin voksende babybule.

I samme opslag løfter hun også sløret for, at vejen til den nuværende graviditet ikke har været nemt for parret, der har været gift i tre år.

'Graviditet efter tab er noget helt andet. Efter to aborter i træk var vi klar til at give op. Jeg stoppede med at stole på min krop og begyndte at acceptere det faktum, at jeg var færdig,' skriver den 36-årige sangerinde, der også er uddannet som doula, professionel fødselshjælper.

'Det tager alt, jeg har, at kunne distancere mig på en kærlig måde fra de tab, jeg har oplevet, og være til stede i denne oplevelse,' skriver hun videre.

Fra et tidligere forhold har Domino Kirke en søn på 10 år, mens det bliver 33-årige Penn Badgleys første barn.

De to har dannet par siden 2014, og tre år senere blev de gift.