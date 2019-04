Geri Halliwell kommenterer historien om, at hun har haft sex med Spice Girl-kollegaen Melanie Brown.

I en pressemeddelelse, som Daily Mail citerer, afviser hun historien som værende 'ikke sand'.

'Geri elsker Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie og Victoria. Hun vil gerne have, at hendes fans ved, at det, der er kommet frem for nylig, simpelthen ikke er rigtigt, og at det har været meget sårende for hendes familie,' lyder det i pressemeddelelsen.

46-årige Geri Halliwell lever i dag et roligt liv med sin mand, Christian Horner, der er chef for Red Bulls Formel 1-hold. Sammen har parret to børn.

Men i midt-90'erne var hun kendt som den vilde Ginger Spice, der dansede rundt i en kort, nedringet kjole i det britiske flags farver.

I den periode blev det angiveligt temmelig hedt mellem hende og Melanie Brown, der gik under navnet Scary Spice.

Rygterne om deres forhold har floreret i den britiske presse i årevis.

I et interview med Piers Morgan i tv-programmet 'Life Stories' kom Melanie Brown til at bekræfte, at rygterne taler sandt.

Former British singer Geri Halliwell arrives to attend a Commonwealth Day Service at Westminster Abbey in central London, on March 13, 2017. Queen Elizabeth II has been Head of the Commonwealth throughout her reign. Organised by the Royal Commonwealth Society, the Service is the largest annual inter-faith gathering in the United Kingdom. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Foto: Daniel LEAL-OLIVAS Vis mere Former British singer Geri Halliwell arrives to attend a Commonwealth Day Service at Westminster Abbey in central London, on March 13, 2017. Queen Elizabeth II has been Head of the Commonwealth throughout her reign. Organised by the Royal Commonwealth Society, the Service is the largest annual inter-faith gathering in the United Kingdom. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

Piers Morgan bad Melanie Brown være brutalt ærlig og spurgte hende, om hun havde sovet sammen med Geri Halliwell.

Til det svarede hun:

»Selvfølgelig. Vi sov alle sammen i en seng sammen. Men ikke på den måde, allesammen.«

»Sov du med Geri på den måde?,« spurgte Morgan.

Melanie Brown i Los Angeles, 9. november 2017. Foto: ROBYN BECK Vis mere Melanie Brown i Los Angeles, 9. november 2017. Foto: ROBYN BECK

Som svar på det spørgsmål lyste Melanie Brown op i et stort smil og nikkede bekræftende.

Herefter udbrød hun:

»Hun kommer til at slå mig for det her.«

Trods den kontroversielle udmelding er der dog intet, som tyder på, at der er øretæver i luften.

Melanie Brown og Geri Halliwell fotograferet til premieren 'Viva Forever!' i 2012. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Melanie Brown og Geri Halliwell fotograferet til premieren 'Viva Forever!' i 2012. Foto: TOBY MELVILLE

Spice Girls planlægger en tour i 2019 - dog uden Victoria Beckham - og den ser Geri Halliwell frem til trods sex-afsløringen.

'Geri kan ikke vente med at se pigerne og alle deres fans på touren,' skriver hendes manager i pressemeddelelsen.

Daily Mail har tidligere citeret en anonym kilde, der fortæller, at de to kryddersild indledte et forhold i begyndelsen af deres karriere.

Forholdet stod ifølge kilden på i op til 12 måneder.