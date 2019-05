Efter år med narkoproblemer, uvenskab med sin bror og en bilulykke ser det ud til, at lykken er vendt for den amerikanske popsanger Aaron Carter.

I hvert fald, hvis man kigger på den musikalske front.

Aaron Carter har nemlig rundet imponerende 75 millioner streaminger på Spotify med sit nyeste musik, der udkom i 2018.

Det skriver Aaron Carter på sin Instagram-profil, hvor han takker sine følgere for opbakningen, og samtidig sætter ord på sin lykke om det, han selv kalder for sit comeback.

Vis dette opslag på Instagram My comeback was not about winning or losing, it was about the feeling of being able to compete at top level again. -- 75 Million streams on @spotify. Thank you all for the amazing support Et opslag delt af Aaron Carter (@aaroncarter) den 14. Maj, 2019 kl. 6.10 PDT

'Mit comeback handlede ikke om at vinde eller tabe. Det handlede om at være i stand til at konkurrere på højeste niveau igen,' skriver han i opslaget.

Succesen kommer efter en række år, hvor det langt fra har fungeret for Aaron Carter.

Tilbage i 2008 blev han anholdt i Texas for at være i besiddelse af marijuana, og i 2009 kom det frem, at han skyldte mere end en million dollar i skat.

I 2011 blev han indlagt på en afvænningsklinik, fordi han søgte rådgivning og renselse i forbindelse med misbrugsproblemer.

Nick Carter og Aaron Cater tilbage i 2006. Foto: FRED PROUSER Vis mere Nick Carter og Aaron Cater tilbage i 2006. Foto: FRED PROUSER

Seks år senere, i 2017, var Aaron Carter ude for et trafikuheld. Han slap dog med snitsår i ansigtet, en brækket næse og et par mørbankede ben og arme. Og senere i 2017 var den så gal igen, da Aaron Carter blev anholdt for at have kørt bil - påvirket af marijuana, hvilket tvang ham til at aflyse en række koncerter.

Det medførte også en familiefejde mellem Aaron Carter og hans bror, Nick Carter, der er kendt fra boybandet Backstreet Boys. Her beskyldte Aaron Carter sin bror for ikke at være mere støttende i den svære tid, efter Nick Carter ellers fremstod støttende på de sociale medier.

Men nu har Aaron Carter langt om længe fået succes påny med sit album ‘LØVE', der udkom i februar sidste år.

Aaron Carter udgav sit første album i 1997 og yderligere tre albums frem til 2002. Og først 16 år efter kom album nummer fem.