Det var grimt, da Zayn Malik og Gigi Hadid gik fra hinanden i oktober efter seks års forhold.

Bruddet skulle nemlig skyldes, at den 29-årige sanger havde overfaldet den 25-årige supermodels mor, Yolanda Hadid, fordi hun havde delt et billede af parrets etårige datter Khai Hadid Malik.

Men selvom kendisparret aldrig officielt har bekræftet bruddet, så tyder det på, at Zayn Malik nu igen er klar til at lede efter den store kærlighed. Bogstavelig talt.

For selvom hans seneste ekskæreste er en petit supermodel, så er han nu at finde på appen WooPlus – en datingside for »alle, der elsker plus size-singler«.

WooPlus præsenterer sig som en datingapp, hvor man kan møde kurvede singler og lave sjove videoer, eksempelvis emojiudfordringen, der ses på billedet, og som Zayn Malik lavede. Foto: WooPlus Vis mere WooPlus præsenterer sig som en datingapp, hvor man kan møde kurvede singler og lave sjove videoer, eksempelvis emojiudfordringen, der ses på billedet, og som Zayn Malik lavede. Foto: WooPlus

Det skriver The Sun, der deler en video, hvor det tidligere One Direction-medlem benytter sig af én af datingappens funktioner.

I videoen forsøger Zayn Malik nemlig at klare datingsidens såkaldte emoji-udfordring, så her ses han lave grimasser til sit kamera i forsøget på at efterligne de gule emotikoner.

Den 29-årige britiske sanger har endnu ikke bekræftet, at han leder efter kærligheden på datingsiden, men han har tidligere fortalt, at han godt kan lide kvinder, der har lidt ekstra at holde af.

»Jeg kan godt lide kvinder, der har lidt fylde bestemte steder – de gode steder. Jeg kan godt lide fyldigere kvinder,« sagde Zayn Malik til Billboard tilbage i 2016.