Det har i særdeleshed været længe undervejs, at Josephine Skriver skulle give sin kæreste, Alexander DeLeon, sit endegyldige »ja«.

Efter godt halvandet år som forlovede valgte parret nemlig i 2020 at udskyde det ellers planlagte bryllup som følge af coronapandemien.

I weekenden ringede kirkeklokkerne – langt om længe – i Cabo San Lucas i Mexico, hvor den danske supermodel og musikerkæresten blev gift ved en privat ceremoni.

Kun de allernærmeste var en del af det længe ventede bryllup, men nu giver Josephine Skriver alligevel et lille indblik i den store dag på sin Instagram-profil, hvor mere end 7 millioner følger med.

View this post on Instagram A post shared by Josephine Skriver (@josephineskriver)

»JA! Dig og mig for evigt og altid – ja! Jeg vælger dig! Jeg kan slet ikke forstå, at jeg nu kan kalde dig min mand,« skriver hun i opslaget.

Den 28-årige danske topmodel og den 32-årige amerikanske musiker har dannet par siden 2013.

I november 2018 kunne Josephine Skriver, der har gået det verdenskendte Victoria's Secret-show, afsløre på sin Instagram-profil, at Alex DeLeon havde været på knæ for at stille det helt store spørgsmål.

Det skete, mens parret var i Finland for at se nordlyset.

Her havde kæresten sørget for et bål og noget varm kakao, og mens de nød det flotte syn, blev øjeblikket altså endnu større.

'Det var der, han kiggede hen på mig. Da han gik ned på knæ og spurgte, om jeg ville være hans for evigt. Jeg har aldrig været mere sikker på noget i mit liv. Du er mit største eventyr,' skrev Josephine Skriver blandt andet.