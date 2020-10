For at imødekomme den konstante masse af tilflyttere til København bliver der hele tiden bygget nye ejendomme i og omkring hovedstaden.

I et af de nye byggerier på forstadsøen Amager købte DJ og radiovært Le Gammeltoft sammen med sin daværende partner Jesper Backer en ejerlejlighed tilbage i 2017 - men nu er boligen tilbage på markedet - Gammeltoft og Backer har nemlig sat lejligheden til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den 87 kvadratmeter store lejlighed befinder sig i stueetagen i en bygning fra 2018, som ifølge salgsopstillingen fra mæglerforretningen Home Amager - Kastrupvej, der har boligen til salg, ligger i det nye "Strandvejskvarter" - få skridt fra Amager Strandpark og tæt på metroen.

Foto: Home Amager – Kastrupvej Vis mere Foto: Home Amager – Kastrupvej

Gammeltoft, der også er CEO for det digitale medie Heartbeats, købte lejligheden som et projektsalg; året før den stod færdig, og gav dengang 3.295.000 kroner for den endnu ikke opførte lejlighed.

I dag kan du købe lejligheden, som blandt andet tæller et åbent køkken-alrum og egen terrasse for 4.095.000 kroner - hvilket er lige over 47.000 kroner for hver kvadratmeter.

Priser på vej op

Amager har med kvadratmeterpriser langt under det skyhøje niveau i indre København længe været et af de billigere områder at slå sig ned i, i hovedstaden.

De seneste år er priserne dog begyndt at stige i takt med efterspørgslen - det viser de historiske, gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser fra Boliga.dk.

For fem år siden blev ejerlejligheder i Amager-postnummeret Købehavn S solgt for lige omkring 28.600 kroner pr. kvadratmeter.

I 2020 er de tilsvarende derimod blevet handlet for knap 38.500 kroner. Det giver altså en stigning på godt og vel 10.000 kroner pr. kvadratmeter.

Dog matcher det stadig ikke Københavns allerdyreste områder, som i øjeblikket har bydelen Nordhavn i top; her har køberne indtil videre i år lagt over 53.500 kroner pr. kvadratmeter.

Udover sin karriere som DJ har Le Gammeltoft en fortid som radiovært på P3 - både på programmet Unga Bunga og Smag på P3. Hun er også iværksætter med pladeselskab- og barejer på cv’et. Seneste skud på stammen er mediet Heartbeat - der så dagens lys i 2014.

Se Le Gammeltofts nybyggerlejlighed her.