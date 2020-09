Det var med ryst i stemmen og tårer i øjnene, at stand up-komikeren og tv-værten Joe Rogan for nyligt lod sig interviewe.

I interviewet kom snakken ind på det nylige dødsfald af skuespilleren Chadwick Boseman, hvilket endte med at blive for meget for 53-årige Rogan.

»Det er så trist, at nogle røvhuller lever hele livet, mens gode folk dør unge. Og han var en af dem,« sagde Joe Rogan til radiokanalen SiriusXM.

Men herefter knækkede filmen.

Joe Rogan. Foto: RONALD MARTINEZ

Joe Rogan kunne ikke holde tårerne tilbage og måtte flere gange efterfølgende holde korte pauser, før han igen kunne fortsætte.

Det er særligt Chadwick Bosemans rolle som Kong T'Challa i filmen 'Black Panther' fra 2018, der har gjort stort indtryk på Joe Rogan. Ikke kun på grund af skuespillet – men i lige så høj grad, hvad filmen har betydet for andre.

»Den film betød så meget for folk. Det betød mere end blot en almindelige superheltefilm, fordi det var den første nogensinde med en sort i hovedrollen,« sagde Joe Rogan og hyldede diversiteten, mens han flere gang måtte tørre øjnene.

»Han var en helt genial fyr.«

Chadwick Boseman. Foto: VALERIE MACON

Også USA's tidligere præsident Barack Obama har påpeget præcis det samme i sin hyldest til Boseman.

»Du kunne se med det samme, at han var en velsignelse. At være ung, talentfuld og sort; at kunne bruge den magt til at give dem (unge mennesker, red.) nogen at kunne se op til; at kunne gøre alt det i smerte – sikke en måde at udnytte sin tid på,« skrev den tidligere præsident på de sociale medier.

Chadwick Boseman døde natten til lørdag dansk tid. Han døde 43 år gammel efter fire års sygdom med tarmkræft.

Filmen 'Black Panther' er Marvel Studios første af slagsen med en sort superhelt i hovedrollen, og den blev både en succes kommercielt og blandt kritikerne. Netop derfor begræder fans verden over skuespillerens død, da han flere steder beskrives som en rollemodel for unge mennesker – alt imens han var dødssyg af kræft og indspillede flere film.